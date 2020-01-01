أخبار الهلال اليوم | استقبال حافل بالطائف ولوشيسكو يريح الأساسيين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 4 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 ...

لوشيسكو يقرر إراحة عدد من اللاعبين أمام الوحدة

قرر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، منح راحة لعدد من لاعبي الفريق، خلال مواجهة الوحدة، تفاديًا للإرهاق، قبل استكمال مباريات دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن لوشيسكو قرر منح الراحة لثلاثة لاعبين، في مواجهة الوحدة، بالجلوس على مقاعد البدلاء، في ظل تأكد غياب سيباستيان جيوفينكو للإيقاف.

جماهير الهلال تستقبل فريقها بشكل رائع في الطائف

حرص عدد كبير من جماهير نادي الهلال، على استقبال الفريق الأزرق، بعد وصوله إلى مدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة الوحدة بالدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم الهلال، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجهًا الشكر لجماهير الهلال، التي حرصت على توجيه التحية له بعد نزوله من الحافلة.

الوحدة يبحث عن تحقيق فوزًا تاريخيًا على الهلال

يبحث نادي الوحدة لتحقيق أول فوز له في تاريخه على نظيره الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، عندما يواجهه بالجولة 29 مساء اليوم الجمعة.

ولم يستطع الوحدة من قبل تحقيق الفوز على الهلال بالدوري السعودي منذ انطلاق البطولة موسم 2008-2009 في ثمانية مواسم، قبل هبوطه عام موسم 2014-2015، ليعود مجددًا لدوري المحترفين موسم 2017-2018.

رد قانوني .. هل يحق للأندية السعودية استعارة لاعبين جدد حتى نهاية دوري الأبطال؟

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على طلب الاتحاد السعودي، بشأن تسجيل اللاعبين الجدد للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، قبل استئناف المسابقة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وتستأنف المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال آسيا، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، وذلك بشكل البطولة المجمعة في دولة قطر، بناء على قرار الاتحاد الآسيوي. " اقرأ التفاصيل "