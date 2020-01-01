أخبار الهلال اليوم | غموض مصير صالح الشهري والثنائي الجديد في القائمة الآسيوية

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 ...

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الهلال لم يتوصل إلى اتفاق مع الرائد

قالت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الهلال لم تتوصَّل إلى اتفاق مع نظيرتها في الرائد لشراء عقد صالح الشهري، مهاجم فريقها الأول لكرة القدم. طالع التفاصيل

والد عسيري يكشف سبب تفضيل النصر على الهلال

كشف توفيق عسيري، والد ووكيل عبد الفتاح عسيري، لاعب النصر الجديد، حقيقة دخول الهلال في مفاوضات مع نجله بعد دخوله الفترة الحرة.

وقال وكيل اللاعب، في تصريحات لقناة 22 الفضائية السعودية: "بعد دخول عبد الفتاح عسيري الفترة الحرة، وصلتني اتصالات من الهلال والنصر للتعاقد معه، ولكن عرض النصر كان الأعلى والأقوى ماديا، وانتقل عبد الفتاح لصفوفه".

بفارق كبير .. بالأسماء والمراكز النصر الأكثر استفادة من قرار الاتحاد الآسيوي؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسميًا، حل أزمة القوائم الآسيوية للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي كانت تمثل صداعًا في رأسها، في ظل تغيير مواعيد فتح باب القيد الصيفي وتمديد عقود بعض اللاعبين مع أنديتهم. طالع التفاصيل

نجم الهلال السابق يوجه نصيحة لجماهير الزعيم

حرص سلطان بن نصيب، لاعب الهلال ومنتخب السعودية السابق، على توجيه نصيحة إلى جماهير الزعيم، بشأن الصفقات الجديدة.

وكتب سلطان بن نصيب عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "نصيحتي للأمة الهلالية الغالية على قلبي ولمصلحة الزعيم هذا الوقت ليس لمطالبة الهلال بجلب لاعبين أو خلافه".

وتابع: "وقت الحصاد والوقوف مع الزعيم فيما تبقى من بطولات هذا الموسم، الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، لكي يتم بمشيئة الله حسم هذه البطولات للزعيم وهذا رأيي الشخصي".