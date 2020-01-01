أخبار الهلال اليوم | عدم خوض معسكر خارجي وشفاء الدوسري من كورونا

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 1 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 ...

المزيد من الفرق

لوشيسكو يقرر عدم خوض معسكرًا خارجيًا

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، عدم خوض معسكر خارجي قبل بداية الموسم الجديد.

لوشيسكو فضل الاكتفاء بالتدريب على ملعب نادي الهلال خلال الأيام المقبلة، بعد إقصاء الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بقرار من الاتحاد الآسيوي.

عودة عددًا من مصابي الهلال بفيروس كورونا إلى الرياض

أظهرت الفحوصات الطبية، تعافي عدد من أعضاء بعثة نادي الهلال المتواجدة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، من فيروس كورونا، ليعودوا إلى العاصمة السعودية الرياض.

وعاد كلًا من "عبد الله الجدعاني، عبد الله الحافظ، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري، بافيتمبي جوميس، علي آل بليهي ومتعب المفرج" إلى الرياض مساء أمس الأربعاء، بعد تعافيهم من الإصابة.

6 أفراد سيمكثون في العزل الصحي قبل العودة للرياض

سيمكث 4 لاعبين بصفوف نادي الهلال وهم "محمد جحفلي ومحمد كنو وناصر الدوسري ومحمد الكنيدري" في العزل الصحي بالعاصمة القطرية الدوحة، بالإضافة لفردين من أعضاء الجهازين الفني والطبي.

الفحوصات الطبية أظهرت شفاء عددًا من أعضاء البعثة، حيث عادوا إلى العاصمة السعودية الرياض.

سالم الدوسري يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن سالم الدوسري، مهاجم نادي الهلال، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إصابته خلال تواجده في قطر، للمشاركة في دوري أبطال آسيا رفقة فريقه.

الدوسري نشر عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" صورة لرمز يشير إلى فيروس كورونا، معلقًا عليها "الحمد لله يا رب".