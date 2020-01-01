أخبار الهلال اليوم | صدمة من الاتحاد الآسيوي والدعيع والجابر يهاجمان مسؤوليه

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 20 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 ...

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رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يرد على طلب الهلال لتأجيل مواجهة شهر خودرو

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم الأحد، موقفه من تأجيل مواجهة الهلال السعودي أمام شهر خودرو الإيراني، بناءً على طلب الزعيم. ( طالع التفاصيل )

الجابر: لا تقارنوا الهلال بالوحدة الإماراتي .. والدعيع: ما يحدث من الاتحاد الآسيوي ليس بجديد

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كيف ارتفعت القيمة المالية والتسويقية للدوري السعودي خلال آخر 5 سنوات؟

تطور كبير شهده الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الخمسة الماضية، ليتربع على قائمة أقوى الدوريات العربية والآسيوية بجدارة، حيث لا يختلف أحد على قوة منافساته. ( طالع التفاصيل )

لماذا تُوج الهلال بالدوري السعودي؟ نقاط ضعف المنافسين التي حولها لصالحه

نناقش في التقرير التالي نقاط ضعف عانى منها كبار الدوري السعودي باستثناء الهلال. ( طالع التفاصيل )