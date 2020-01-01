أخبار الهلال اليوم | مصير الشهراني والفرج مجهول وهلالي ضمن الأفضل بأكتوبر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 4 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مصير الشهراني والفرج مجهول

أكد الإعلامي وليد الفراج أن مجلس إدارة نادي الهلال لم يقوموا حتى الآن بتجديد عقد الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني.

الثنائي يدخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم في يناير المقبل، ويحق لهما التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا.

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