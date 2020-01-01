أخبار الهلال اليوم | تعويض كبير بعد الإقصاء الآسيوي وحسم موقف كريري

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 29 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 ...

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خاص | مفاوضات لوشيسكو وشالكه؟ مصدر هلالي يكشف الحقيقة

أكدت تقارير صحفية رومانية، مساء أمس الإثنين، على أن رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، أصبح ضمن اهتمامات نادي شالكه الألماني، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

لوشيسكو قاد الهلال للتتويج ببطولتي دوري أبطال آسيا 2019، والدوري السعودي للمحترفين 2019-2020، حيث يقدم الزعيم معه أداءً مميزًا خلال الفترة الحالية. " اقرأ التفاصيل "

تعذر عودة الدفعة الثانية من لاعبي الهلال إلى السعودية

تعذر عودة الدفعة الثانية من بعثة فريق نادي الهلال، المصابون بفيروس كورونا من العاصمة القطرية الدوحة، بسبب اشتراطات فترة الحجر الصحي "10 أيام".

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الدفعة الأولى وصلت يوم الأحد الماضي، بعد استبعاد الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا، لكن الدفعة الثانية لم تصل حتى الآن.

الهلال يحسم موقف سعود كريري

أكدت تقارير صحفية على أن هناك تمسكًا داخل نادي الهلال باستمرار سعود كريري، مدير الكرة خلال الفترة المقبلة.

ونشر الإعلامي حمود القحطاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أكد خلالها على أن هناك تمسك هلالي قوي ببقاء كريري مع الفريق، بعد نجاحاته الفترة الماضية.

الهلال ينتظر تعويضًا ماليًا بعد الإقصاء من دوري أبطال آسيا

أكد المحامي التونسي الحبيب القرامي، على أن نادي الهلال قد يحصل على تعويض مادي كبير من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد إقصائه من بطولة دوري أبطال آسيا.

القرامي قال خلال تصريحات صحفية: "إذا تقدم الهلال باحتجاج إلى المحكمة الرياضية الدولية "كأس" وتم قبوله، سيكون قرار الاتحاد الآسيوي غير قانوني، كما يعيد اعتبار الهلال، وبالتالي يستطيع طلب تعويضًا عن إقصائه من البطولة".