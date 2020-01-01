أخبار الهلال اليوم | تحذير من رحيل خربين وتساؤل سامي الجابر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 4 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 4 أكتوبر 2020 ...

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الجبال يحذر الهلال من رحيل خربين

يرى فتحي الجبال؛ المدير الفني الأسبق لنادي الفتح، أن رحيل السوري عمر خربين؛ مهاجم الهلال، عن صفوف الفريق بالصيف الجاري، معتبرًا هذه الخطوة خسارة للزعيم.

وقال الجبال، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "تفكير الهلال في رحيل خربين أمر جانبه الصواب متى ما تأكد ذلك، اللاعب كان أفضل من يعوض غياب المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، وقدم مستوى رائع في معظم مشاركته المحلية والآسيوية".

وأضاف: "المهاجم السوري من أفضل اللاعبين الذين يجيدون اللعب في المراكز الأربعة الهجومية؛ رأس الحربة، مهاجم طرف، مهاجم ثانٍ وصانع ألعاب".

تساؤل الجابر بعد وداع النصر آسيا

طرح سامي الجابر؛ نجم الهلال الأسبق، تساؤلًا بشأن دوري أبطال آسيا، منتقدًا أداء النصر الذي ودع البطولة بالأمس بالهزيمة أمام برسبوليس الإيراني في ركلات الترجيح.

وكتب الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اجرى بيروزي الايراني و النصر السعودي ٤ تغييرات ثم شاهدنا مباراة فنياً لا تليق بنصف نهائي اكبر قارات العالم".

وأضاف: "النسخة الأسهل كان من الممكن ان تكون بحضور فني قوي مع غياب الذهاب والاياب، كيف يكمل حامل اللقب مشواره بغياب صفه الاساسي و من وصل لقبل النهائي خارت قواه بسبب ٤ تغييرات !".

لاعب برسبوليس: الهلال والسد فقط من يستطيعا إخراجنا من دوري الأبطال

وجه العراقي بشار رسن، لاعب فريق برسبوليس الإيراني، شكره لزملائه اللاعبين، على الجهود التي بذلوها من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020. ( طالع التفاصيل )