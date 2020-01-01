أخبار الهلال | جيوفينكو يبدأ التخطيط للعودة إلى الدوري الكندي

جول يُقدم لكم أهم أخبار الهلال السعودي السبت 4 إبريل 2020

تواصل الصحافة السعودية تسليط الضوء على أبرز أخبار نادي الهلال بشكل مستمر، بجانب الأخبار حول مصير دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 4 إبريل 2020 ..

جيوفينكو يُخطط للرحيل عن الهلال

قالت تقارير صحفية أن اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، المحترف في فريق الهلال، سيبدأ البحث عن فرصة أخرى للاحتراف الموسم المقبل خارج نادي الهلال في ظل عدم رغبة الأخير في استمراره والاكتفاء بالفترة التي لعبها.

وكان اللاعب عبر من خلال حسابه في "إنستجرام" عن رغبته في أن يعود للعب في الدوري الكندي، ويخوض هناك موسماً احترافياً قبل العودة لإيطاليا واختتام مشواره الكروي في بلاده.

عبدالله الحافظ يوجه رسالة للجماهير

وجه عبدالله الحافظ، مدافع فريق الهلال، رسالة لجماهير فريقه ، خلال فترة التوقف الحالية، جراء تعليق النشاط الرياضي في المملكة.

ونشر الحافظ عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة تجمعه مع لاعبي فريقه ، وعلّق عليها: “وحشني الأزرق وجمهوره”.

عطيف يجهز صالة رياضية بالمنزل لبداية البرنامج التأهيلي

يستعد عبد الله عطيف، لاعب وسط فريق نادي الهلال، لبدء برنامجه التدريبي خلال اليومين المقبلين، بعدما نجحت العملية التي أجراها مؤخرًا في إسبانيا، في الرباط الصليبي بالركبة. اقرأ المزيد

لوشيسكو: ثلاثي الهلال يشعر بالقلق وكنت أحتاج للراحة

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أنه كان بحاجة إلى إجازة وعطلة قصيرة، وذلك تعليقًا على فترة التوقف الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. اقرأ التفاصيل

إدارة الهلال تطلب من جوميس تحديد موقفه

قالت تقارير صحفية محلية أن إدارة نادي الهلال خاطبت اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس المحترف في الفريق لتمديد عقده احترافي لموسم آخر ومعرفة رأيه في الاستمرار أو البقاء حتى يتسنى لها التحرك الإداري «في حال لم يتم التمديد» والبحث عن أسماء أخرى للتعاقد معها في خط الهجوم.

يذكر أن الفرنسي جوميس قدم للهلال بعقد احترافي لموسمين، قادماً من نادي جلطة سراي التركي حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل.

كارلوس إدواردو يشارك في حملة للتوعية من فيروس كورونا

استعان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالبرازيلي كارلوس إدواردو المحترف في فريق الهلال لمواجهة فيروس كورونا المُستجد وذلك في إطار الحملة التي يُنظمها الاتحاد القاري.

وظهر إدواردو في مقطع فيديو نشره حساب الاتحاد الآسيوي على موقع "تويتر" أمس الخميس، قائلاً : "رسالتي للجميع... ابقوا في المنزل وظلوا آمنين... نحن معاً".

وكان الاتحاد الآسيوي قد أطلق حملة في وقت سابق يُشارك بها العديد من نجوم القارة للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المُستجد.

رازفان لوشيسكو : كنت في حاجة إلى عطلة

نقلت صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية تصريحات المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال والتي قال فيها : "كنت في حاجة إلى عطلة، بسبب تداخل المباريات ونتيجة المباريات الكثيرة التي أدرتها خلال العام الماضي، الذي كان صعباً وطويلاً للغاية، لكن المشكلة الوحيدة حالياً أننا لا نقدر على الخروج من البيت".

وحول وضع الطاقم المساعد له في السعودية، أوضح مدرب الهلال أن الفريق لديه ثلاثة مدربين فعليين، وأنهم وضعوا خطة يقومون بتحديثها في نهاية كل أسبوع، من أجل البقاء على اتصال مع اللاعبين عبر الهاتف.

هتان باهبري يستعين بنجله في التدريبات

نشر هتان باهبري، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، أثناء أداء بعض تمارين اللياقة، بعدما حوَّل المنزل إلى صالة ألعاب مُعدَّة بالأجهزة الرياضية، للحفاظ على الجاهزية خلال فترة تعليق النشاط، في ظل ضبابية المشهد حول موعد عودة الحياة إلى كرة القدم، واستعان جناح بطل آسيا بابنه سلطان، في أداء بعض التدريبات، بعدما ارتدى الهلالي الصغير قميص أزرق العاصمة؛ حيث حرص على تنفيذ تعليمات الوالد في التمرينات، قبل أن يدخل الثنائي في فاصل ترفيهي.

الهلال يضع الرتوش الأخيرة على صفقة فالكاو

قالت صحيفة الجزيرة أن نادي الهلال وضع الرتوش الأخيرة على صفقة الهداف الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم فريق جلطة سراي التركي، من أجل تدعيم صفوف بطل آسيا في فترة انتقالات الصيف المقبل، في ظل رغبة الزعيم لتأمين قوة الخط الأمامي من رحيل محتمل لأحد هدافي الفريق.

وحاولت إدارة الأزرق العالمي، برئاسة فهد بن نافل، إقناع النمر الكولومبي بالدفاع عن ألوان الهلال في الموسم الجديد، تحسبًا لرحيل جوميس الذي ينتهي عقده مع نادي العاصمة في يونيو المقبل، في ظل قرار الفرنسي تعليق مفاوضات التجديد حتى ختام الموسم.

ياسر القحطاني يُطالب بتوضيح موقف الدوري

أكد ياسر القحطاني نجم نادي الهلال السعودي المعتزل على ضرورة حسم مصير منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال القحطاني في مقطع فيديو عبر حسابه في سناب شات : "الحقيقة أن نادي الهلال وحشني وأتمنى أشوف مبارياته".

وأضاف :"بالتأكيد المسؤولين يجتمعون من أجل مستقبل الدوري ولكننا نريد حسم وإيضاح هذا الأمر بسبب كثرة الحديث من قبل المتابعين والمحللين الرياضيين".

جيوفينكو يتلقى رسالة مؤثرة من نجله

وجه نجل اللاعب الإيطالي سبيستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال الحالي رسالة خاصة إلى والده المتواجد حاليًا بالرياض خلال فترة توقف النشاط الرياضي.

ونشر جيوفينكو رسالة خطية من يد نجله التي كتب فيها : أبي العزيز، أفضل يوم لي عندما أقضيه معك، أحب ممارسة كرة القدم معك، أقضي أيام الإجازة معك، ونأكل سويًا، أحبك".

ويتواجد جيوفينكو حاليًا في الرياض على خلفية توقف النشاط الرياضي في المملكة وفي العالم ككل، حيث يبتعد عن أسرته المقيمة في إيطاليا.

لاعب الهلال: فريقنا مستهدف من المسؤولين وقررت ترك الكرة بسبب ذلك

أكد فهد الحبشي لاعب نادي الهلال السابق على أن فريقه كان مستهدفًا منذ فترة طويلة، وضرب مثلاً بالموقف الذي تسبب في تركه لكرة القدم بشكل عام.

وقال الحبشي في تصريحات لبرنامج "وينك" على قناة روتانا خليجية، أن الفريق الهلالي تعرض للظلم قديمًا بحسب ما وصفه.

وأضاف لاعب الزعيم السابق إنه تعرض للإيقاف وتوقيع عقوبة عليه خلال مباراة فريقه أمام التعاون بالدوري بسبب واقعة لم يُشارك فيها من الأساس. التفاصيل هنا

إعلامي نصراوي : جوميس مهاجم الهلال مُصاب بالصرع وتحدث له تشنجات

صنع الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل حال جدل جديدة بعدما كشف عن معاناة اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال السعودي بمرض الصرع.

المريسل قال في تصريحاته خلال برنامج الحصاد الرياضي أن مهاجم الزعيم مُصاب بحالة تشنجات، ويتعرض لها كل فترة في منافسات الدوري السعودي. التفاصيل هنا

رئيس الرائد: الهلال لم يطلب تمديد إعارة الشهري أو ضمه نهائيًا.

قال رئيس نادي الرائد "فهد المطوع" أن مهاجمه صالح الشهري سيعود للفريق بعد نهاية إعارته للهلال بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن الزعيم لم يتقدم بأي طلب حتى الآن لتمديد الإعارة أو شراء اللاعب السعودي نهائيًا.

الشهري تألق مع الهلال ويُعد من العناصر البديلة الممتازة لدى المدرب رازفان لوشيسكو، وقد أكد المطوع أن الأولوية تبقى للهلال حال أراد شراء اللاعب.

وليد الفراج يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع كارلوس إدواردو

رد الإعلامي وليد الفراج على سؤال أحد المتابعين للناقد الرياضي عادل التويجري حول إمكانية رحيل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو نجم نادي الهلال السعودي إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المُقبلة.

وقال الفراج في تصريحاته خلال برنامج "الدوري مع وليد" ردًا على السؤال : "حاليًا لا توجد أموال للتعاقد، فالدولة رفعت يدها عن الأندية ولا داعي لمثل هذا الهياط، وما أحد لديه أموال وينتظر وزارة الرياضة. التفاصيل هنا

هل يرحل بافيتيمبي جوميس عن الهلال السعودي؟

اقترب نادي الهلال السعودي من الإبقاء على مهاجمه الفرنسي، بافيتيمبي جوميس خلال الموسم المقبل، بعدما ترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية عن رحيل صاحب الـ34 عامًا. (طالع التفاصيل)

شروط إدواردو لتجديد عقده

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط عن تفاصيل حديث وكيل البرازيلي كارلوس إدواردو مع مجلس الزعيم، للموافقة على تجديد عقد اللاعب، إذ طلب التوقيع على عقد مدته أكثر من موسم، بجانب الحفاظ على المزايا الموجودة بعقده الحالي، مبررًا طلباته بتلقي اللاعب أكثر من عرض خليجي وكذلك عروض برازيلية.

الفرج يعلق على رحيل إدواردو

علق سلمان الفرج على أنباء رحيل زميله إدواردو عن الفريق، حيث علق عبر فيديو بث مباشر لزميله عبد الله المعيوف: "صدق إدواردو بيروح الأهلي ولا إشاعة؟"، ليكتفي الحارس بالضحك.

لوشيسكو يشيد بجمهور الهلال ويتحدث عن صعوبة الحياة في المملكة

أشاد المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بجمهور الهلال، خلال حوار أجراه مع صحيفة "فوريا" اليونانية، حيث قال: "نلعب دائمًا بمدرجات ممتلئة، والجمهور يخلق أجواء رائعة، وبشكل عام الجمهور السعودي دائم الحضور لكافة مباريات الدوري".

وعن الحياة بالمملكة، أضاف: "سمعت كلام كثير قبل قدومي إلى هنا، لكن الحياة أفضل مما توقعت ومما سمعت، فهنا توجد حرية كذلك، وإن كنت أرى أن الحياة هنا أصعب مما هي عليه في اليونان، فباليونان الناس يجعلونك تشعر براحة أكبر، بينما في المملكة الوضع صعب".

تقارير: السد القطري يزاحم الهلال السعودي على ضم فالكاو

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي السد القطري، سيكون منافسًا شرسًا لنادي الهلال السعودي، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، لاعب جلطة سراي التركي. (طالع التفاصيل)