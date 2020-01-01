أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو يعترف بحاجة الزعيم للتحسين والمعيوف يراه مكتملًا

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 1 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

لوشيسكو: نحن بحاجة للعودة بصورة أفضل

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير للهلال، أن فريقه لا يزال يحاول استعادة توازته بعد أن ضربه فيروس كورونا.

وقال الروماني، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية، عقب الفوز أمام ضمك أمس السبت، بثنائية نظيفة: "ضمك فريق مميز، وكانت مباراة صعبة، خاصةً في شوطها الأول، لكننا فهمنا طريقة لعبه في الشوط الثاني، لذلك انتصرنا".

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وأضاف: "نحن لا نزال في حاجة للعودة بصورة أفضل بعد أن تعرضنا لإصابات كثيرة خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يكون القادم أفضل".

المعيوف: لا نحتاج لصفقات جديدة

يرى عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، أن فريقه لم يكن في حاجة لضم صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، إ ذ يراه مكتملًا.

وقال المعيوف: "الهلال فريق مكتمل، ولسنا في حاجة لصفقات جديدة، الجهاز الفني كان في حاجة للاعب واحد فقط وبالفعل تعاقدنا مع فييتو، وقدم أداءً طيبًا أمام ضمك".

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