أخبار الهلال اليوم | طلب خاص من إدواردو والتاسعة لجحفلي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 3 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 ...

بعد حسم الدوري .. الهلال يكشف موقفه من استمرار لوشيسكو

كشف نادي الهلال ، موقفه النهائي من استمرار المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق، بعد حسم الفريق للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مؤخرًا.

لوشيسكو نجح في قيادة الهلال للتتويج ببطولتي دوري أبطال آسيا ، والدوري السعودي للمحترفين منذ قيادته للفريق، بالإضافة للظهور بشكل مشرف خلال بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر ديسمبر الماضي. " اقرأ التفاصيل "

بعد رحيله .. طلب خاص من إدواردو لإدارة الهلال

وجه البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال السابق، والذي انضم حديثًا لفريق شباب الأهلي دبي، طلبًا لإدارة الزعيم.

وأشارت صحيفة "مكة" السعودية، إلى أن إدواردو طلب من إدارة الهلال السماح له بالعودة للرياض خلال الأيام المقبلة، من أجل مشاركة زملائه في احتفالية التتويج بلقب الدوري السعودي، حال تنظيمها بعد الجولة الختامية من البطولة.

صالح الشهري: أشعر بالفخر بعد توقيعي للهلال

أكد صالح الشهري، لاعب الهلال السعودي، على أنه سعيد للغاية بعد تتويج فريقه بلقب الدوري السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر بعد توقيعه للهلال لمدة 4 أعوام.

الشهري قال خلال تصريحات صحفية: "قدمنا موسمًا استثنائيًا، ولم يستطع أي نادي آل التتويج ببطولتي آسيا والدوري في موسم واحد، وأتمنى التتويج بكأس خادم الحرمين".

وعن بقائه مع الهلال قال الشهري: "هذا فخر لي التجديد مع الهلال، وأتمنى أن يكون دافع لي لتقديم أفضل ما لدي، وطموحاتي كبيرة".

جحفلي: حصدنا البطولة التاسعة لي وهدفنا كسر الأرقام

أكد محمد جحفلي، مدافع نادي الهلال، على أن فريقه يشعر بالفخر، بعد تحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي هذا الموسم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعني الكثير لهم.

جحفلي قال خلال تصريحات لصحيفة "الجزيرة" السعودية: "سنعمل على تحقيق المباراتين المتبقيتين بالدوري، بهدف كسر الأرقام".

وتابع: "هذا سادس أو خامس موسم لي مع الهلال، وحققت معه 9 بطولات، وكلها فرحت بها كثيرًا، ولكن أجملها دوري أبطال آسيا 2019 وكأس الملك 2015".