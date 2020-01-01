أخبار الهلال اليوم | إدواردو يطلب الرحيل وعوامل تجعل الفريق ينتفض أمام الفيصلي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 25 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 ...

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عودة الفرج والاقتراب من اللقب .. عوامل تجعل الهلال ينتفض بعد الهزيمة أمام الأهلي

يسعى فريق الهلال للعودة إلى الانتصارات مُجددًا وتجاوز الخسارة أمام الأهلي عندما يستقبل مساء اليوم نظيره فريق الفيصلي في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مفاجأة .. إدواردو يصدم جمهور الهلال

حسم البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، مصيره مع الزعيم، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده، الذي ينتهي بعد 15 يومًا من الآن.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدواردو طلب من إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، فسخ تعاقده، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي، موضحة أنه سيغادر المملكة متجهًا إلى دبي غدًا الأربعاء، للتوقيع الرسمي.

الخميس إغلاق التقديم على تدشين الدوري

كشفت تقارير محلية عن إغلاق منصة اعتماد الإلكترونية، الخميس المقبل، باب استقبال طلبات الجهات المتنافسة على تصميم وتقديم وتنفيذ تدشين الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، الذي سينطلق في الـ 16 من أكتوبر المقبل.

تقارير: كاريلو رفض عرضين من الدوري الإنجليزي بسبب الهلال

أكدت تقارير صحفية بيروفية، على أن أندريه كاريلو، جناح فريق نادي الهلال تلقى عروضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ولكنه فضل الاستمرار مع الهلال.

وأوضحت صحيفة "elfutbolero" أن كاريلو رفض عرضين من فولهام وليستر سيتي عام 2019، بسبب ضعف المقابل المادي، مفضلًا الاستمرار مع الهلال".

وتابعت الصحيفة: "بالرغم من أن كاريلو لم يشارك منذ استئناف الدوري السعودي سوى في مباراة واحدة، إلا أنه خرج في العديد من المقابلات يؤكد على سعادته باللعب في صفوف الهلال".