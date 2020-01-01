أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو منبوذ وسبب غياب الشهراني عن مواجهة جامايكا

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 15 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

المعيوف يغيب عن المران

غاب عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، عن مران الفريق أمس السبت، على إثر شعوره ببعض الآلام في العضلة الخلفية، إذ تواجد في العيادة بمقر النادي، للاطمئنان على حالته.

سبب غياب الشهراني عن مواجهة جامايكا

غاب ياسر الشهراني؛ لاعب الهلال، عن مواجهة منتخب السعودية بالأمس أمام جامايكا وديًا.

وفضل الجهاز الفني للأخضر إراحة اللاعب بعد شعوره بآلام في عضلة الساق، على أن يخضع لفحوصات طبية اليوم، للتأكد من إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.

المزيد من الفرق

العابد يغادر المعسكر

قرر الجهاز الفني لمنتخب السعودي استبعاد نواف العابد؛ لاعب الهلال، من معسكر الأخضر المقام حاليًا، على إثر إصابته في عضلة الفخذ خلال التدريبات.

المرحوم يدعو لتأجيل الخلافات قبل الكلاسيكو

ناشد مرحوم المرحوم؛ نجم النصر السابق، جمهور العالمي بضرورة تأجيل خلافاتهم مع الهلال خلال الفترة المقبل، لحين انتهاء مباراتي الدوري والكأس.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

الفريقان يلتقيان نهاية الشهر الجاري، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب المرحوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": النصر يواجه فريق الهلال في الدوري والثانية في نهائي كأس الملك وهي تعتبر حدثا مهما للفريقين وهنا يأتي دور الجمهور بجميع أطيافه في دعم العالمي و إظهار الوجه الإيجابي وتأجيل الخلافات حتى نتخطى هذه المرحلة، ولا شك انكم على قدر من المسؤولية، وإن شاء الله مع عودة النجوم تدوم الأفراح".

مفاجأة بشأن لوشيسكو بالهلال .. 9 لاعبين يريدون رحيله

فجر الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل مفاجأة بشأن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، مؤكدًا أن هناك عدد من اللاعبين يريدون رحيله عن الفريق. ( طالع التفاصيل )

موقف أمرابط من مواجهة الهلال

تأكد جاهزية المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر، لمواجهة الهلال بالكلاسيكو أواخر الشهر الجاري.

وأوضح هوجو كاماريرو؛ مختص التأهيل بالنصر، أن اللاعب اجتاز الاختبارات اللياقية بالأمس، وأظهرت لياقته البدنية أنه سيكون جاهز تمامًا للكلاسيكو بشرط الاستمرار في التدريبات الإضافية.

فيديو | عندما بصق لاعب الاتحاد في وجه مدافع الهلال

دائمًا ما تشهد المباريات الكبرى بالدوري السعودي عبر تاريخه، أحداثًا ساخنة بين اللاعبين، وهو ما قد يثير غضب بعض الجماهير، التي تتفاعل دائمًا مع تلك الأحداث، خاصة عندما تجمع مباراة بين فريقين كبار مثل الهلال و الاتحاد ، فهناك حادثًا تسبب في غضب الجميع من جمهور الفريقين ومتابعي البطولة. ( طالع التفاصيل )

فييتو ورومارينيو .. أجانب من الممكن تجنيسهم لضمهم إلى المنتخب السعودي

يسعى المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2022 للمرة الثانية على التوالي، وذلك بهدف تعويض النتائج المخيبة التي حققها خلال نسخة 2018، حيث يسير بشكل جيد في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، فهل من الممكن أن يقوم الاتحاد السعودي بتجنيس عدد من اللاعبين الأجانب الذين يلعبون بالدوري السعودي، من أجل الاستفادة منهم مع الأخضر؟

وتمتلك الأندية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، عددًا من اللاعبين المحترفين المميزين، وهناك عددًا منهم من الممكن أن يتم الاستفادة منهم عن طريق تجنيسهم وضمهم لصفوف المنتخب السعودي.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز اللاعبين بالدوري السعودي، من الممكن أن يستفيد بهم المنتخب السعودي عن طريق تجنيسهم. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد جامايكا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية ضد جامايكا الودية، في إطار استعدادات الأخضر لتصيفات كأس آسيا وكأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟ ( طالع التفاصيل )

تكليف طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات دوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تكليف طاقم تحكيم سعودي، لإدارة مباريات "منطقة الشرق"، ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي ستنطلق الأسبوع المقبل. ( طالع التفاصيل )