أخبار الهلال اليوم | صدمة لجلطة سراي بسبب إدواردو ورحيل ثلاثي الفريق

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 20 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 20 يوليو 2020 ...

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نجم الهلال السابق يوجه نصيحة لجماهير الزعيم

حرص سلطان بن نصيب، لاعب الهلال ومنتخب السعودية السابق، على توجيه نصيحة إلى جماهير الزعيم، بشأن الصفقات الجديدة.

وكتب سلطان بن نصيب عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "نصيحتي للأمة الهلالية الغالية على قلبي ولمصلحة الزعيم هذا الوقت ليس لمطالبة الهلال بجلب لاعبين أو خلافه".

وتابع: "وقت الحصاد والوقوف مع الزعيم فيما تبقى من بطولات هذا الموسم، الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، لكي يتم بمشيئة الله حسم هذه البطولات للزعيم وهذا رأيي الشخصي".

والد عبد الفتاح عسيري: الهلال فاوضنا والأهلي لم يكن جادًا

أكد توفيق عسيري، والد عبد الفتاح عسيري اللاعب المنتقل حديثًا لصفوف نادي النصر، على أنه تلقى اتصالات من جانب نادي الهلال للتعاقد مع نجله.

عسيري قال خلال تصريحات لقناة "22 الفضائية": "لم أكن أتمنى مغادرة عبد الفتاح للنادي الأهلي كمشجع أهلاوي، ولكن بيئة النصر تظل جاذبة لنجاح أي لاعب". " اقرأ التفاصيل "

الهلال يوجه صدمة لنادي جلطة سراي التركي

وجه نادي الهلال السعودي صدمة لنادي جلطة سراي التركي، بسبب رغبة الأخير في التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "فوتوسبور" التركية، إلى أن جلطة سراي كان يرغب في التعاقد مع كارلوس إدواردو، إلا أن تاريخ انتهاء تعاقد اللاعب مع الهلال، جاء كالصدمة على مسؤولي النادي التركي، حيث يمتد تعاقده حتى نهاية الموسم الحالي.

جلطة سراي يرغب في التعاقد مع إدواردو، في ظل رغبة إدارة النادي التركي في الاستغناء عن خدمات المغربي يونس بلهندة بنهاية الموسم الحالي.

ثورة لوشيسكو تُطيح بثلاثة نجوم سعوديين من الهلال

كشفت صحيفة الوطن السعودية النقاب عن نقاش يدور حاليًا داخل أروقة نادي الهلال حول التخلي عن ثلاثة من نجوم الفريق السعوديين، برغبة من المدرب رازفان لوشيسكو.

وأوضحت الصحيفة أن النادي العاصمي يُفكر جديًا في التخلي عن الثلاثي نواف العابد وعبد الإله الحافظ وهتان باهبري بنهاية الموسم الجاري بعدما طلب المدرب الروماني ذلك بحجة عدم اقتناعه بمستوياتهم الفنية وعدم الحاجة لهم خلال الموسم القادم. "اقرأ التفاصيل"