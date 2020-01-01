أخبار الهلال اليوم | اعتداء حسين عبد الغني على مشجع للزعيم ولوشيسكو يوقف الشائعات

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 17 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 17 مايو 2020 ...

هل يرحل عن الهلال؟ لوشيسكو يحسم الأمر نهائيًا

انتشرت بعض الأنباء مؤخرًا، عن مفاوضات نادي فنربخشة التركي مع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، لتولي مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة. ( طالع التفاصيل )

في تواجد خادم الحرمين .. حسين عبد الغني يتعدى على مشجع هلالي

شهدت الكرة السعودية الكثير من الأحداث المثيرة، والتي لم ولن تُنسى أو تمحى من ذاكرة الجميع، نظرًا لشراسة المنافسة بين جميع الفرق على جميع الألقاب. ( طالع التفاصيل )

طلب تعويض من ملعب الجامعة

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تدرس طلب تعويض من إدارة ملعب جامعة الملك سعود، على الأشهر الماضية، التي توقف بها النشاط الرياضي، بسبب الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدعاني: لذلك فضلت عرض الهلال

كشف عبد الله الجدعاني؛ حارس مرمى الوحدة، عن سبب توقيعه لنادي الهلال في يناير الماضي، على أن ينتقل له في الميركاتو الصيفي المقبل.

المزيد من الفرق

وقال الجدعاني، في تصريحاته لصحيفة "عكاظ": "من الصعب أن يرفض أحد عرض الهلال، رغم أنني تلقيت عدة عروض، فالزعيم ينافس دائمًا على كافة البطولات، وشعبيته كبيرة داخل المملكة وخارجها".

أحمد بهجة، سعود كريري ونجوم لعبوا لثلاثة من كبار الدوري السعودي

جول النسخة العربية يُقدم مجموعة من أبرز اللاعبين الذين لعبوا لثلاثة فرق على الأقل من كبار الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )



