أخبار الهلال اليوم | نصائح الدعيع قبل الديربي والدوسري يعلن موقفه

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 22 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الدعيع: نهائي الكأس أهم من ديربي الدوري وهذه نصائحي لبديل المعيوف

أكد محمد الدعيع، حارس مرمى نادي الهلال ومنتخب السعودية السابق، على أن الحظوظ متساوية بين الهلال والنصر، قبل ديربي الدوري الذي سيجمع بينهما يوم الإثنين المقبل. ( طالع التفاصيل )

فيديو | سالم الدوسري يعلن موقفه من المشاركة في ديربي الرياض

كشف سالم الدوسري، جناح فريق نادي الهلال، عن موقفه من المشاركة في مباراة فريقه أمام النصر، في ديربي الرياض، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب السعودية أمام جامايكا الودية. ( طالع التفاصيل )

كاريلو يجري المسحة

ينتظر أن يجري البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الهلال، اليوم الأحد، مسحة طبية، للاطمئنان على سلامته من فيروس كورونا، بعدما عاد إلى الرياض قبل يومين، تمهيدًا لانتظامه في تدريبات الفريق.

اللاعب كان متواجدًا في بلاده خلال الفترة الماضية، للانتظام في معسكر منتخب بلاده.

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ويتحدد موقف اللاعب من مواجهة النصر، حسب نتيجة المسحة.

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ديربي الرياض .. أبرز أهازيج الهلال والنصر قبل مواجهة الحسم

وفي غياب الجماهير نستعرض لكم فيما يلي أبرز أهازيج فريقي الهلال والنصر في مباريات ديربي الرياض. ( طالع التفاصيل )

ديربي الرياض .. فرصة النصر لاستعادة توازنه والانطلاق من جديد

الغريق يتطلع إلى قشة صغيرة قد تنقذه .. والنصر يتطلع إلى مباراة الهلال لتنقذه من بدايته السيئة في الدوري السعودي وتُعيد له آماله في المنافسة على اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لصالح جاره وعدوه اللدود. ( طالع التفاصيل )

بعد قرار إيقافه .. الحنفوش يعود لإدارة المباريات بالدوري السعودي ويدير هذا اللقاء

كلفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الإسباني تريساكو، حكم الساحة السعودي شكري الحنفوش، بإدارة إحدى المباريات في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )