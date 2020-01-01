أخبار الهلال اليوم | رازفان يكشف موقف العودة إلى رومانيا وقرار جديد

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 14 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ...

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راحة للاعبي الهلال من لوشيسكو

قرر الروماني رازفان مدرب فريق الهلال منح لاعبيه المشاركين في المباراة «راحة» عن تدريبات الغد على أن يتم استئناف التدريبات يوم الأربعاء المقبل.

ثلاثي الهلال في العيادة

تواجد ثلاثي الهلال محمد الشلهوب وسلمان الفرج وعبدالله المعيوف، في العيادة الطبية للنادي؛ نظير تعرضهم لكدمات.

لوشيسكو يستبعد العودة إلى رومانيا

استبعد الروماني رازفان لوشيسكو عودته إلى بلاده خلال الفترة المقبلة، مؤكداً اعتزازه بمسيرته الحالية مع الهلال، التي جعلته ضمن أفضل 10 مدربين في العالم بالأرقام والإحصاءات. طالع التفاصيل

معلومات لا تعرفها عن كارلوس إدواردو

تقرير يتحدث عن العديد من التفاصيل الخاصة بمحترف الهلال. طالع التفاصيل