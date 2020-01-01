أخبار الهلال اليوم | صدمة بسبب صفقة أجنبية ولوشيسكو حزين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 17 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 17 أغسطس 2020 ...

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الوسائل تطلب مخططات ملعب "محيط الرعب" لإجراء استحداثات جديدة

بدأت شركة "الوسائل"، المشغل لملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، إجراءات الاستلام والتسليم مع إدارة الملعب الحالية، وذلك بعد فوزها بحق الانتفاع بالملعب.

وكانت شركة الوسائل السعودية المتخصصة في مجال الخدمات الإعلانية، قد فازت بحق الانتفاع بملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، بعد منافسة مع شركة الهلال الاستثمارية. " اقرأ التفاصيل "

لوشيسكو: حزين بسبب إدواردو ولا نبحث إلا عن الانتصارات

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أن فريقه يبحث عن الانتصارات فقط، وهذا هو الأمر الذي يقود فريقه لتحقيق البطولات، بناءً على رغبة الجماهير.

لوشيسكو قال خلال تصريحات صحفية: "لم أدفع بالبيروفي كاريلو في مباراة العدالة، لأنني أقوم بعملية تدوير اللاعبين، وكافة اللاعبين يؤدون بشكل جيد عند مشاركتهم في أي مباراة".

وتابع: "الفريق قد يفتقد خدمات كارلوس إدواردو خلال باقي مباريات الدوري، وأشعر بالحزن بسبب هذا الأمر".

صحيفة رومانية تتغنى بسالم الدوسري ولوشيسكو

اقترب نادي الهلال، بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم يتبق سوى خمس جولات فقط على نهاية المسابقة.

ونشرت صحيفة "جازيتا سبورت" الرومانية تقريرًا، تلقي فيه الضوء على إنجاز لوشيسكو، حيث أكدت على أنه أصبح قريبًا من حسم لقب الدوري، بعد الفوز على العدالة بأربعة أهداف دون رد.

وركزت الصحيفة على سالم الدوسري نجم الهلال، الذي سجل هدفًا وصنع هدفين، وأن لوشيسكو على موعد في كلاسيكو جديد أمام الأهلي صاحب المركز الثالث، بالإضافة إلى أنه أمامه منافسة محلية أخرى، بكأس خادم الحرمين الشريفين.

صدمة بالهلال بسبب صفقة أجنبية

أكدت تقارير صحفية على أن نادي الهلال تلقى صدمة في إحدى الصفقات الأجنبية التي كان يريد أن يحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع "فوتا" الإنجليزي إلى أن طرابزون سبور التركي رفض العروض المقدمة لضم لاعبه كاليب إيكوبان، بعد تلقي عروضًا من سيلتا فيجو الإسباني والهلال السعودي وسلتيك الأسكتلندي.