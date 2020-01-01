أخبار الهلال اليوم | رسالة جوميس المؤثرة وموقف عمر خربين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 12 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 12 سبتمبر 2020 ...

المزيد من الفرق

خربين يخرج من حسابات الهلال

اقترب المهاجم السوري عمر خربين، من الرحيل عن صفوف الهلال السعودي، بسبب العديد من المؤشرات في الفترة الأخيرة.

تقارير سعودية، أكدت خروج اللاعب بشكل كبير من حسابات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو للموسم الجديد. " اقرأ التفاصيل "

خمس حالات كورونا في الهلال وحالة في الدحيل قبل عودة دوري أبطال آسيا

أوضح الكشف الطبي على نجوم نادي الهلال تعرض خمسة من نجوم الفريق للإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل أيام من عودة بطولة دوري آبطال آسيا.

جاء هذا في ظل حملة الكشف التي قام بها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل استئناف مباريات البطولة التي كانت قد توقفت بعد ظهور الفيروس. " اقرأ التفاصيل "

الكشف عن أسماء لاعبي الهلال المصابين بفيروس كورونا

كشفت الفحوصات الطبية التي أجرتها بعثة نادي الهلال السعودي، بعد الوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة، إصابة 6 عناصر بالبعثة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووصلت بعثة نادي الهلال إلى الدوحة، من أجل استئناف مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستبدأ خلال الأيام القادمة. " اقرأ التفاصيل "

جوميس يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد الشلهوب

وجه الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال السعودي، رسالة خاصة إلى محمد الشلهوب، قائد فريقه، بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.

جوميس نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعض الصور التي تجمعه بالشلهوب، وعلق عليها قائلًا:

"وقت جميل وممتع قضيته مع محمد الشلهوب.. رغم قصر المدة التي قضيتها معك بعد أن أنهيت مسيرتك في الملاعب، ولكن استفدت منك ومن خبرتك الكثير في العيش بالسعودية، وكذلك العمل بالنادي، وكل تلك الأشياء تعود لك ولأخلاقك، ولك أيضًا كلاعب محترف".