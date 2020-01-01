أخبار الهلال اليوم | كويلار يحدد وجهته المقبلة ونهاية جدل جيوفينكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 13 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 13 مايو 2020 ...

كويلار يكشف وجهته الجديدة حال الرحيل عن الهلال

كشف الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال السعودي، عن مستقبله مع الزعيم خلال السنوات المقبلة وما وجهته في حالة الرحيل. ( طالع التفاصيل )

نهاية جدل جيوفينكو

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصدر رسمي داخل إدارة الهلال شدد على أنه لا نية للتفريط في خدمات لاعب الوسط الإيطالي سباستيان جيوفينكو، رغم تلقيه عدة عروض إيطالية.

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وأشارت الصحيفة كذلك أن اللاعب كذلك لديه رغبة قوية في البقاء بصفوف الزعيم في الموسم المقبل.

لوشيسكو يرفض الرحيل

أكدت موقع "ديجي سبورت" أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، رفض عرضًا من نادي فنربخشه التركي، قدرت قيمته بأربعة ملايين دولار سنويًا.

وأشار الموقع أن المدرب الروماني وافق على تجديد عقده مع الزعيم لمدة عامين مقبلين.

رسميًا - الكشف عن موعد عودة الدوري السعودي والاستغناء عن الحكام الأجانب

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، موعدًا مبدئيًا للعودة لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرة إلى اجتماع عاجل سيتم عقده. ( طالع التفاصيل )

عادت لنا الحياة واللقب من حق النصر .. ردود الأفعال حول استئناف الدوري السعودي

استقبل الجمهور السعودي إعلان رابطة دوري المحترفين، استئناف المباريات خلال أغسطس المقبل، بانقسام في الآراء. ( طالع التفاصيل )

أسد وعنكبوت ومبابي .. أشهر وأبرز احتفالات اللاعبين بالدوري السعودي

تشهد منافسات الدوري السعودي العديد من الاحتفالات والبعض منهم نال شهرة كبيرة بسبب طريقته الاحتفالية المميزة أو الغريبة، سواء بإشارة أو سلوك أو برقصة ما. ( طالع التفاصيل )