الزعيم حصد لقب الدوري السعودي بـ61 نقطة

لا يزال سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، يعدد أسباب عدم أحقية نادي الهلال في الحصول على لقب الدوري المحلي، من وجهة نظره.

الزعيم توج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020-2021 للمرة الثانية على التوالي، والـ17 في تاريخه، ليدخل خزينته اللقب رقم 62 في مختلف البطولات.

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هذا الموسم حصد الأزرق 61 بطولة من 30 مباراة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الشباب؛ صاحب الوصافة، وخمس نقاط عن الاتحاد؛ صاحب المركز الخامس.

الصرامي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غياب نجوم حامل اللقب الغير مستحق عن الفوز بالجوائز الشهرية ... أكبر دليل على عدم أحقيته باللقب".

#هات_إذنك

••غياب نجوم حامل اللقب الغير مستحق عن الفوز بالجوائز الشهرية ... أكبر دليل على عدم أحقيته باللقب — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) June 3, 2021

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان يعلن في نهاية كل شهر، أفضل مدرب، أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب صاعد، كما اعتاد في المواسم الأخيرة.

وكان الصرامي قد رصد أسباب أخرى جعلته يتبنى فكرة عدم أحقية الهلال في لقب الموسم المنقضي. (طالع التفاصيل)