فيديو | "الهلال لا يستحق الفوز بالدوري السعودي، جدول المباريات ساعده"

تصريح مثير للجدل عن الزعيم

وجه الناقد الرياضي "فلاح القحطاني" انتقادات واضحة لآلية وضع جدول مباريات الدوري السعودي خلال المواسم الماضية، مؤكدًا أن الجدول لا يُوضع بالقرعة.

القحطاني انتقد لعب الهلال أمام العين والنصر أمام الفتح في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن ترتيب المباريات خدم الفريق كثيرًا وساعده في تحقيق اللقب.

وأضاف "الهلال لا يستحق الفوز بالدوري السعودي، جدول المباريات خدمه كثيرًا للفوز به ولو كان شكل الجدول مختلف لما استطاع الفريق تحقيق اللقب، ولا أدري كيف يتم وضع جدول المباريات، إن كان قرعة أو آلية محددة أو صدفة أو حظ، كذلك هناك عوامل أخرى ساعدته مثل الأخطاء التحكيمية".

واصل "نحن لا نفهم آلية وضع جدول المباريات، لأن ما حدث ليس قرعة سُحبت أمام الجميع، رابطة دوري المحترفين أعلنت الجدول دون أي إيضاح لآلية وضعه، لماذا مثلًا يلعب الهلال مع العين فيما النصر مع الفتح؟، المعايير كل موسم تختلف وليست واضحة أبدًا، لو حدث العكس واستفاد النصر من ترتيب المباريات لما صمت إعلام وجمهور الهلال أبدًا ولتحدثوا عن مؤامرات وأفعال خفية".

فلاح القحطاني : الهلال لا يستحق الدوري .. و "الجدول" ساعدهم على تحقيق البطولة.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/I0RnTDKE9i — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 6, 2021

وأتم القحطاني مطالبًا رابطة المحترفين بوضع آلية محددة لوضع جدول مباريات الدوري السعودي في الموسم القادم حتى تتساوى حظوظ جميع الفرق في المنافسة.