أحمد أشرف: لوشيسكو أرادني في الهلال، ولهذا رحلت للفيصلي

لاعب الفيصلي يكشف بعض الكواليس

كشف أحمد أشرف نجم الفيصلي كواليس وأسباب رحيله عن الهلال بداية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن رغبة المدرب السابق للزعيم "رازفان لوشيسكو" كانت باستمراره بين صفوف الفريق.

صاحب الـ27 عامًا كان قد تألق مع الفيصلي خلال موسم 2019-2020، والذي لعبه معارًا من الهلال، ليُقرر النادي العاصمي استعادته في مطلع الموسم الجاري، وقد لعب معه مباراتين في الدوري السعودي ومن ثم عاد إلى الفيصلي لكن بصيغة الانتقال النهائي.

لاعب الوسط تحدث للقنوات الرياضية السعودية مؤكدًا أن رحيله عن الهلال جاء عكس رغبة المدرب السابق، وموضحًا أن السبب خلف ذلك كان رغبته في اللعب بانتظام وعدم رضاه بالتواجد على دكة بطل الثنائية المحلية في الموسم الماضي.

إذ قال "لوشيسكو أرادني مع الهلال، حتى أنني لعبت أول مباراتين في الدوري السعودي أساسيًا معه".

تابع "تغيرت الأمور فيما بعد لعدم وجود فرصة للعب في دوري أبطال آسيا نتيجة اللوائح، وعدم وجود فرصة كذلك للعب أساسيًا في الدوري والكأس لوجود 8 أجانب في الفريق".

"أنا جربت اللعب أساسيًا مع الفيصلي وكذلك التواجد على دكة بدلاء الهلال وقد اخترت الرحيل إلى الفيصلي للعب، البطولات مع الهلال مضمونة حتى لو كنت خارج القائمة، سأحصل على البطولات وأنا جالس في بيتي، لكن مسيرتي ستكون قد انتهت وأنا على دكة البدلاء، ستنتهي مسيرتي دون أن أقدم أي شيء، عكس ما سيحدث لو لعبت أساسيًا .. سألعب وأشارك والناس يعرفونني جيدًا والأهم الوصول للمنتخب السعودي، لن أستدعى أبدًا للمتنخب وأنا على دكة البدلاء".

يُشار إلى أن لاعب الوسط لعب 21 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، منهم مباراتين مع الهلال، وقد سجل خلالهم هدف واحد كان بقميص الفيصلي.