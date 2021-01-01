أخبار الهلال اليوم | كنو يقترب من العودة .. ورفض التعاقد مع كوزمين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 25 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | إشارة "مخيفة" من سعود كريري لبيتروس .. ومطالبات بشطبه

هجوم شرس على سعود كريري إداري فريق الهلال بسبب ما بدر منه تجاه البرازيلي بيتروس لاعب النصر، خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي أقيمت أمس.

النصر تمكن من خطف فوزًا هامًا للغاية على حساب الهلال، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مرسول بارك" ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

كنو يقترب من العودة مع الهلال

اقترب محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال من العودة مجددًا إلى المشاركة مع رفيه في المباريات المقبلة، بعد الإصابة بتمدد الرباط الجانبي للركبة، والتي تعرض لها خلال مباراة أبها.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن كنو سيدخل المرحلة الأخيرة الأسبوع المقبل، قبل مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، حيث سيغيب عن المباراتين المقبلتين بالدوري.

تقارير: الهلال يحدد موقفه من كوزمين

أكد الإعلامي محمد السبيعي، على أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، لن يقدم عروضًا من أجل التعالد مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين، لتدريب الفريق.

وأشار السبيعي إلى أن هناك رفض من جانب الهلال للتعاقد مع كوزمين، لأن ضمه سيكون خطوة إلى الوراء في مسيرة الفريق -وفقًا لما أكده الإعلامي-.

تقارير .. خطوة استباقية من سعود كريري ضد بيتروس بعد واقعة ديربي الرياض

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطورات أزمة سعود كريدي مدير الكرة بنادي الهلال مع البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر.

وكانت مشادة قد وقعت بين كريري وبيتروس في مباراة النصر أمام الهلال، ضمن الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "