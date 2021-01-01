أخبار الهلال اليوم | أزمة ليفربول والزعيم واحدة وأسباب استبعاد الثلاثي من مواجهة ضمك

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 14 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ليفربول والهلال .. كابوس بعد الحلم .. أزمة واحدة وأسباب متشابهة

الحلم والكابوس .. حالتان متناقضتان تصفان تمامًا ما حدث لفريقي ليفربول الإنجليزي والهلال السعودي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة وضمنها الجاري. هناك في أوروبا وهنا في آسيا فريقان وصلا إلى القمة وحققا اللقب المستحيل والحلم، ومن ثم وبعد عدة أشهر فقط لم يتوقف الحلم فقط بل تحول إلى كابوس مزعج وطرح سؤالًا محيرًا .. لماذا؟ ( طالع التفاصيل )

سأعود للهلال يومًا ما وادعو زياش إلى الدوري السعودي ..تصريحات فخرية من نجوم عالمية

عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، انضم أكثر من اسم عالمي لمختلف الأندية، وهذا ما يدل على قوته وشراسة المنافسة فيه، ولأبرز هؤلاء النجوم تصريحات تاريخية عن بطولة الدوري، تظل محفورة في تاريخه. ( طالع التفاصيل )

أسباب استبعاد جيوفينكو والمفرج والبريك

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أسباب غياب الثلاثي سيباستيان جيوفينكو ومتعب المفرج محمد البريك، عن مواجهة الهلال اليوم الأحد، أمام ضمك، ضمن الجولة الـ18 من الدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن استبعاد جيوفينكو والمفرج جاء بقرار الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، لعدم اكتمال جاهزيتهما البدنية بشكل كامل للمباراة، أما استبعاد البريك فيأتي لأسباب فنية.

حداد: المعيوف الأفضل لكن العويس يتفوق عليه في نقطة

يرى عبد الهادي حداد؛ حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، هو الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين، لكن محمد العويس؛ حارس الراقي، يتفوق في نقطة.

وقال حداد، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "الحراس مستواهم تذبذب وتدنى بسبب النقص في بعض المهارات وعدم الإعداد الجيد للموسم، لكن العويس داخل القائمين والعارضة هو الأفضل بنسبة 80% وخارجها بنسبة 5%، ثم المعيوف داخل القوائم الثلاث بنسبة 70% وخارجها بنسبة 95%، يليهما محمد الربيعي؛ حارس الأهلي، بنسبة 5% داخل القوائم الثلاث، وبنسبة 70% خارجها".

صدمة للأندية السعودية والقطرية .. كوستا يتوصل لاتفاق مع فريقه الجديد

كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب دييجو كوستا نجم أتلتيكو مدريد السابق قد أنهى اتفاقه مع نظيره بالميراس من أجل الانضمام لصفوفهم. ( طالع التفاصيل )

قبل واقعة سيبا | طحالب وخدم وعد إلى بلدك .. مواقف عنصرية في الدوري السعودي

أعادت واقفة لاعبي النصر السعودي مع سيباستياو "سيبا"؛ لاعب الشباب، بديربي الرياض بالأمس، إلى الأذهان وقائع العنصرية في الدوري السعودي، والتي قلت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال موجودة. ( طالع التفاصيل )