أخبار الهلال اليوم | صفقة الزعيم الجديدة، ومن يُعوض جانج أمام النصر؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 20 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

منافسة ثنائية على تعويض جانج في تشكيل الهلال أمام النصر

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال لم يحسم قراره بعد بشأن المدافع الذي سيُعوض غياب جانج هيون سو خلال مواجهة الديربي أمام النصر يوم الثلاثاء القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب يُجهز حاليًا الثنائي متعب المفرج ومحمد جحفلي لاختيار أحدهما للعب بجانب علي آل بليهي في مباراة الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

فوز الهلال في الديربي يُعيد النصر 10 جولات للخلف

فوز الهلال في ديربي الرياض على النصر سيُعيد الأخير 10 جولات للخلف من حيث الفارق النقطي بين الفريقين.

وصل الفارق النقطي بين الهلال والنصر لصالح الأول إلى 15 نقطة خلال الجولات من السابعة إلى العاشرة، بعدها تقلص إلى 14 نقطة في الجولة العاشرة ومن ثم بدأ ينخفض حتى وصل إلى 8 نقاط بسبب تحسن نتائج الأصفر وتراجع أداء الأزرق.

خسارة النصر مؤخرًا أمام القادسية والشباب وسعت الفارق مع الهلال إلى 11 نقطة، مما يعني أن خسارته أمام الزعيم في الديربي ضمن الجولة الـ20 ستُعيد الفارق إلى 14 نقطة .. أي إلى ما كان عند الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

خالد القحطاني: كاريلو صفقة جديدة للهلال

قال الناقد الرياضي خالد القحطاني أن مستوى أندريه كاريلو خلال مباراة الهلال والاتفاق كان بمثابة صفقة جديدة للزعيم، في ظل تراجع مستوى اللاعب كثيرًا هذا الموسم.

#الدوري_مع_وليد | خالد القحطاني: كاريلو من إصابته بكورونا وهو يعاني بدنيًا، وعودته أمس أعتبرها صفقة جديدة. #قناة_SBC pic.twitter.com/YhQIerh5z4 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 19, 2021

ويرى القحطاني أن إصابة اللاعب البيروفي بفيروس كورونا تقف بشكل رئيسي خلف تراجع مستواه، مضيفًا خلال برنامج "الدوري مع وليد" "عودة كاريلو إلى مستواه بمثابة التعاقد مع لاعب جديد، اللاعب يُعاني بدنيًا منذ إصابته بكورونا، لكنه لعب مباراة عظيمة أمام الاتفاق وقدم جهدًا بدنيًا كبيرًا، لقد كان رجل المباراة وساهم فرديًا في حسم المباراة بعد الفرص المهدرة في الشوط الأول".

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