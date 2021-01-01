أخبار الهلال اليوم | الدعيع يُحدد أسباب التراجع، وحقيقة العرض لنجم الفيصلي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

لوشيسكو يتوجه بطلب خاص من المعد البدني بشأن فييتو

توجه رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال للمعد البدني في الفريق بطلب خاص متعلق بالجناح الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن لوشيسكو طلب خضوع فييتو لبرنامج بدني خاص بهدف تقوية عضلاته وتحسين معدلات اللياقة البدنية الخاصة به.

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الدعيع يحدد أسباب تراجع مستوى ونتائج الهلال

أعاد محمد الدعيع حارس المرمى الأسطوري في تاريخ الهلال تراجع أداء ونتائج الفريق إلى سببين، الأول هو إصابة جل لاعبيه بفيروس كورونا بداية الموسم والثاني هو انشغال بعض نجومه بمفاوضات تجديد عقودهم.

مضيفًا لإذاعة يو أف أم "لاعبو الهلال تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وقت دوري أبطال آسيا، وجميعنا نعلم آثار الإصابة بذلك الفيروس على لاعبي كرة القدم، هم بحاجة لـ10-15 يومًا لاستعادة مستواهم بعد التعافي".

"المباريات الأخيرة تشهد تراجع في مستوى جوميس والشهراني والفرج وكاريلو، السبب فيما يخص الشهراني والفرج خاصة يعود لانشغالهما بمفاوضات تجديد العقد، تلك المفاوضات تشغل بال اللاعب وتؤثر على تركيزه في الملعب".

الفيصلي: لم يصلنا أي عرض من الهلال لمحمد القاسم

أكد مساعد المويس الرئيس التنفيذي للفيصلي عدم تلقيهم أي عرض رسمي من الهلال للتعاقد مع لاعب الفريق "محمد القاسم".

مضيفًا في تصريحاته لبرنامج الدوري مع وليد "الإشاعات تزداد دومًا مع بدء فترة الانتقالات، لم يصلنا أي عرض من الهلال لمحمد القاسم واستمراره معنا حتى نهاية الموسم مؤكد ونتمنى أن يستمر فيما بعد، وعمومًا نحن نرحب بأي عروض للاعبينا ومستعدون دومًا لتوفير البدائل المناسبة لأي لاعب يرحل".

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