أخبار الهلال اليوم | عرض بابو جوميز .. وموقف فييتو من الاستمرار

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 13 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

انتصار المونديال وسقوط الهلال .. أبرز المواجهات السعودية المغربية

لم يشهد التاريخ الكروي الكثير من المواجهات بين المنتخبات والأندية السعودية والمغربية، نظرًا لتواجد كل دولة في قارة مختلفة، لكن هناك بعض المباريات الخالدة وأبرزها بالطبع مباراة كأس العالم 1994. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | ثنائية حاسمة وهاتريك "منسي" .. قصة السومة مع شباك الهلال بالدوري السعودي

8 أهداف زار بها شباكهم في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فهل تتذكر الثنائية الحاسمة للسوري عمر السومة في الهلال والتي حسمت اللقب لصالح الأهلي موسم 2015 - 2016؟.

العقيد تمكن من الاعتلاء على قمة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين بـ128 هدفًا بعد أن تخطى الزلزال ناصر الشمراني الذي سيطر على اللقب لفترة طويلة. " اقرأ التفاصيل "

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تقارير .. الهلال ينافس النصر على ضم بابو جوميز

أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا مارزيو، المتخصص في شؤون الانتقالات، على أن نادي أتالانتا الإيطالي، يرفض بشدة في التفريط في بابو جوميز مهاجم الفريق، في ظل الأنباء التي تشير إلى أنه يريد الرحيل، في ظل الأزمة بينه وبين مدربه جيان بييرو جاسبريني.

وأكد موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، على أن العروض لازالت تنهال على بابو جوميز، حيث هناك اهتمامًا من جانب نادي الهلال، الذي قدم عرضًا للنادي الإيطالي بين 7 إلى 10 ملايين يورو، لينافس النصر على ضمه، ولكن اللاعب يرفض النظر في العروض الخارجية، مفضلًا الاستمرار بإيطاليا.

وكيل فييتو يكشف موقفه من الاستمرار مع الهلال

أكد خورخي زيستيربيلر، وكيل أعمال الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب نادي الهلال، خلال تصريحات صحفية، على أن لاعبه لن يرحل عن صفوف الفريق السعودي كما تردد مؤخرًا.

وكيل فييتو أشار إلى أن اللاعب لن ينتقل إلى ريفر بليت الأرجنتيني، كما ذكرت بعض التقارير، وأنه متمسك بالبقاء مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، ولا يخطط اللعودة إلى الأرجنتين نهائيًا.