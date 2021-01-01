أخبار الهلال اليوم | الزعيم أقرب للحمدان، وحقيقة المفاوضات مع أبها والقادسية

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 19 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الحمدان يختار الهلال ويُفضله على النصر والاتحاد

أفادت صحيفة الرياض السعودية أن عبد الله الحمدان مهاجم الشباب حسم وجهته القادمة بعد نهاية عقده مع فريقه نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم صاحب الـ21 عامًا اختار الهلال ليلعب له مفضلًا إياه على الأندية الأخرى خاصة النصر والاتحاد، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها العالمي ورغبة عائلة الحمدان في بقاء اللاعب بجانبها في الرياض وعدم انتقاله إلى جدة.

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حقيقة مفاوضات الهلال مع لاعبي القادسية وأبها

نفى الإعلامي حمود القحطاني ما يُشاع في الإعلام حول مفاوضات مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مع نجمي القادسية وأبها "حمد اليامي وساري عمرو" لضمهما خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

لايوجد اي مفاوضات هلاليه مع #ساري_عمرو لاعب #أبها ولا حمد اليامي للأنتقال من خلال الفترة الشتوية الحاليه . #الهلال 💙 — حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) January 18, 2021

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "لايوجد اي مفاوضات هلاليه مع ساري عمرو لاعب أبها ولا حمد اليامي للأنتقال من خلال الفترة الشتوية الحاليه".

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