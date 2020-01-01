أخبار الهلال اليوم | إصابة الزعيم بـ"الشلل" .. وكلمة السر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كلمة سر الزعيم .. عندما يغيب جيوفينكو عن الهلال

نعم! الهلال كبير ولا يتأثر بغياب أي لاعب، وأثبت ذلك خلال مشاركته الصعبة في دوري أبطال آسيا 2020، عندما غاب عنه عدد كبير من اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك لم يخسر أي مباراة في دور المجموعات، لكن خلال الأيام الحالية تأثر الزعيم قليلًا وخسر كثيرًا بغياب رمانة وسط الملعب "الإيطالي سيباستيان جيوفينكو".

يقول جمهور الأزرق "جيوفينكو هو السر لدينا"، وأثبت النملة الذرية ذلك بالفعل، فمع غيابه يضيع التوازن في وسط الملعب، وتهرب حلقة الوصل بين خطوط الفريق، بجانب فقد حل مهم في المباريات المغلقة ألا وهو الضربات الثابتة، فجيوفينكو صاحب القدم الذهبية في هذه الكرات. " اقرأ التفاصيل "

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لوشيسكو يهاجم حكم اللقاء بسبب هدف الفتح الأول

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال عن خسارة فريقه في دور الـ16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الفتح في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس.

الهلال ودع البطولة وفقد الدفاع عن لقبه بعد الخروج أمام الفتح، بعد الهزيمة بهدفين دون رد في صدمة كبيرة لعشاق الزعيم. " اقرأ التفاصيل "

مدرب الفتح: أصبنا الهلال بالشلل

أكد يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق نادي الفتح، على أن فريقه تفوق على الهلال بالأداء والنتيجة، مشيرًا إلى أن فريقه لعب بأسلوبه وبشخصيته، وأن لاعبيه استطاعوا تصحيح الأخطاء في مباراة الدوري أمام الهلال بالدوري قبل 14 يومًا.

فيريرا قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أصبنا الهلال بالشلل، وحققنا كل ما نريده، ونمتلك جناحان على أعلى مستوى، المغربيان محمد السعيدي ومراد باتنا".

جحفلي: لا نستحق الفوز على الفتح

أكد محمد جحفلي، مدافع نادي الهلال، على أن فريقه لا يستق الفوز على الفتح، في مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن الخصم استطاع أن يحسم المباراة بالتفاصيل الصغيرة.

جحفلي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لم نجد صعوبة في المباراة، ولكننا لم نوفق ولم يفاجئنا الفتح، والهدف الثاني جاء بسبب غياب التركيز".