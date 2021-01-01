أخبار الهلال اليوم | 7 أسباب للخسارة أمام النصر، والسعي لتكرار موسم 2016-2017

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 1 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مدرب سعودي: 7 أسباب لخسارة الهلال أمام النصر

عدد المدرب السعودي عبد اللطيف الحسيني أسباب خسارة الهلال أمام النصر في كأس السوبر السعودي، مشيرًا في تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية إلى أن أبرزها هو إصابة سلمان الفرج وخروجه من الملعب خلال الشوط الأول من اللقاء.

وحسب الحسيني، خسر الهلال أمام النصر لتلك الأسباب:

تشبع الفريق بالإنجازات وملله من عدم الابتكار في الأسلوب التكتيكي والأفكار الفنية. التشكيل الخاطئ من جانب المدرب رازفان لوشيسكو، وخاصة الدفع بلوسيانو فييتو على حساب أندريه كاريلو. إصابة سلمان الفرج. إهدار الفرص أمام المرمى. التغيير الخاطئ بإخراج سيباستيان جيوفينكو وبقاء فييتو في الملعب. التعامل التكتيكي من جانب المدرب بعد هدف النصر الأول، إذ كرر لوشيسكو خطأ إخراج مدافع وإشراك مهاجم. الجانب البدني للاعبي الهلال وخاصة كثرة الإصابات العضلية.

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بعد خسارة السوبر .. جماهير الهلال تأمل في تكرار سيناريو موسم 2016-2017

تأمل جماهير الهلال في تكرار موسم 2016-2017، وذلك بعد خسارة مباراة كأس السوبر أمام النصر أول أمس 3-0.

الهلال كان قد خسر لقب السوبر موسم 2016-2017 لكنه استطاع التعويض بالفوز بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وتتمنى جماهيره تكرار هذا السيناريو.

الفيصلي يطلب ضم مدافع الهلال

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الفيصلي طلب من الهلال التعاقد مع مدافعه أمير كردي بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الهلالية لم ترد على عرض الفيصلي حتى الآن انتظارًا للحديث مع المدرب رازفان لوشيسكو ومعرفة رأيه.

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