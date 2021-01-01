أخبار الهلال اليوم | الفرج يبدأ رحلة التأهيل.. وعودة جيوفينكو والمفرج

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 12 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

التائب: نور لم يصنع هدفًا أمام الهلال أثناء تواجدي .. وكاريلو والسومة الأفضل

تحدث طارق التائب نجم الهلال والمنتخب الليبي السابق، عن فترته مع الزعيم وأنها أفضل فترة له خلال مسيرته الكروية وأنها تعني له الكثير.

طارق التائب من أبرز اللاعبين المحترفين الذين مروا في تاريخ فريق الهلال السعودي، حيث كان يمتلك قدرات كبيرة تختلف عن أي لاعب آخر. " اقرأ التفاصيل "

العين يتخذ قراره النهائي بشأن شكوى الهلال بسبب الحمدان

اتخذت إدارة نادي الهلال، برئاسة مازن بن رداد، قرارها النهائي بشأن تقديم شكوى ضد نادي الهلال، بسبب مشاركة عبد الله الحمدان في المباراة التي جمعت بين الفريقين مؤخرًا.

العين كان يدرس تقديم شكوى ضد الهلال بسبب مشاركة عبد الله الحمدان في مباراة الفريقين، وذلك بسبب حصوله على 4 إنذارات رفقة فريقه السابق الشباب، ومن ثم كان يجب أن يتم إيقافه في المباراة الماضية. " اقرأ التفاصيل "

الفرج يبدأ برنامجه التأهيلي بعد الجراحة

أكدت تقارير صحفية، على أن سلمان الفرج، لاعب وسط وقائد نادي الهلال، يبدأ اليوم الجمعة برنامجه العلاجي التأهيلي، والذي يستمر لمدة شهرين ونصف الشهر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الفرج عاد من العاصمة القطرية الدوحة أمس، بعد عملية جراحية يوم الإثنين الماضي في مفصل القدم، بمستشفى سبيتار بالدوحة، ليبدأ مرحلة التأهيل.

الهلال يستعيد خدمات جيوفينكو المفرج

استعاد فريق نادي الهلال خدمات الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والمدافع متعب المفرج، بعدما شارك الثنائي في التدريبات الجماعية أمس الخميس.

سيباستيان جيوفينكو شارك بعد تعافيه من الإصابة في عضلة الساق، كما عاد المفرج بعد تعافيه من الإصابة العضلية، ليصبح الثنائي جاهز للمشاركة في مباراة ضمك المقبلة.