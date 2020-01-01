أخبار الهلال اليوم | طبيعة إصابة هيون سو وفوضى لوشيسكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 27 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

نجم الشباب يغيب عن مواجهة الهلال

تأكد غياب الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ لاعب الشباب، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الهلال، في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأرجنتيني حصل على الإنذار الثالث له خلال لقاء الليوث بالأمس أمام الباطن، في الجولة العاشرة، ليغيب لتراكم البطاقات عن لقاء الزعيم.

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الهلال يكشف عن طبيعة إصابة هيون سو بعد الكلاسيكو

كشف نادي الهلال السعودي، عن طبيعة إصابة المدافع الكوري الجنوبي، جانج هيون سو، بعد أن تعرض للإصابة خلال الكلاسيكو أمام الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت. ( طالع التفاصيل )

فيديو | صالح الشهري: نقطة أفضل من الهزيمة والاتحاد كان أفضل بالمرتدات

يرى صالح الشهري؛ مهاجم الهلال السعودي، أن خصم فريقه الليلة؛ الاتحاد، تمكن من التفوق في أغلب مجريات الكلاسيكو بسبب الهجمات المرتدة، في الوقت الذي كانت سيطرة فريقه على اللقاء سلبية. ( طالع التفاصيل )

صالح الشهري .. بديل ذهبي يقتل طموحات المنافسين

واصل صالح الشهري، مهاجم فريق نادي الهلال تألقه، بعدما سجل هدف تعادل فريقه أمام نادي الاتحاد، في الكلاسيكو الذي جمع بينهما، بالجولة العاشرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ليثبت للجميع أنه البديل الذهبي للفريق الأزرق. ( طالع التفاصيل )

محمد البريك: كنا نطمح للفوز، لكن التعادل عادل

أبدى محمد البريك مدافع الهلال رضاه عن نتيجة التعادل أمام الاتحاد مساء اليوم ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي. ( طالع التفاصيل)

فيديو | لوشيسكو: لاعبو الاتحاد شوهوا المباراة وعلى التحكيم احترام الهلال

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، عن استيائه من طريقة سير الكلاسيكو أمام الاتحاد، متهمًا لاعبي الخصم والتحكيم بتشويه المباراة. ( طالع التفاصيل )

تحليل | الهلال × الاتحاد .. كلاسيكو الفوضى الفنية في أبهى صورها!

كلاسيكو وفوضى في جملة واحدة؟ نعم! فهذا ما أجبرنا عليه الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، في مواجهة الاتحاد الليلة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

صلاح وأجويرو وغيرهما .. جوميس ينضم لضحايا أحمد حجازي

مستوى مميز يقدمه المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد ، رفقة فريقه منذ انضمامه وحتى الآن، آخرها أمام الهلال اليوم السبت، حيث نجح حجازي في السيطرة على المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، ليدخل قائمة ضحايا حجازي. ( طالع التفاصيل )

مهازل لوشيسكو وهنا تكمن قوة العميد .. ردود أفعال تعادل الهلال والاتحاد

حمل جمهور الهلال مدرب الفريق الروماني رازفان لوشيسكو، مسؤولية التعادل أمام الاتحاد، والظهور بصورة متواضعة، مطالبين بإقالته. ( طالع التفاصيل )

فيديو: أهداف مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو أهداف مباراة الهلال أمام الاتحاد بملعب الملك فهد بالجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل. ( طالع التفاصيل )

خبير تحكيمي يحسمها: لا جزائيات في كلاسيكو الهلال والاتحاد

حسم عبد الرحمن الزيد؛ الخبير التحكيمي، الجدل الدائر حول القرارات التحكيمية بكلاسيكو الهلال والاتحاد، مؤكدًا أنه لا وجود لأي ضربات جزاء بالمباراة. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة العاشرة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة انطلاق الجولة العاشرة. ( طالع التفاصيل )