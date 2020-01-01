أخبار الهلال اليوم | رقم تاريخي لجوميس والدوسري يتحدث عن حلم الاحتراف

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

لوشيسكو: التعرض للهزائم شيء طبيعي .. ولنا ركلة جزاء ولم نحتج

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، عن الفوز على القادسية ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. جوميس الهداف التاريخي لأجانب الهلال والنصر أكثر المتضررين

أصبح الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، اليوم الإثنين، الهداف التاريخي للزعيم، من بين كافة اللاعبين الأجانب الذين مروا عليه عبر التاريخ. ( طالع التفاصيل )

فيديو | في ليلة جوميس .. الهلال يسكن جراحه بفوز سهل أمام القادسية بثلاثية

عاد الهلال إلى انتصاراته بالفوز أمام القادسية بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

فيديو | جوميس: أطلب السماح من الجماهير .. والدوسري: الاحتراف طموح لا بد منه

أعرب الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، عن سعادته لوصوله للقب الهداف الأجنبي التاريخي للزعيم، مؤكدًا شعوره بأنه لاعب سعودي وليس أجنبيًا. ( طالع التفاصيل )

فيديو: أهداف مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو أهداف مباراة الهلال أمام القادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الموج الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدف. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الاتحاد في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب الملك فهد، وما هي القنوات الناقلة؟ ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الأكثر ظهورًا والهلال سجله نظيف .. أسوأ مراكز الكبار في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

سبع نقاط فقط حصدتها كتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال تسع جولات، فلم تنتصر سوى مرتين، بينما هُزمت ست مرات، وتعادلت مرة وحيدة.

هذا المركز هو الأسوأ لكبار المملكة منذ بداية دوري المحترفين، وفي السطور التالية نطلعكم على أسوأ المركز التي احتلها الرباعي الهلال، النصر، الأهلي والاتحاد، عبر تاريخهم في دوري المحترفين، وبالتأكيد مجرد خروجهم من المربع الذهبي فهذا قمة السوء بالنسبة لهم. ( طالع التفاصيل )

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نجما البريميرليج وقائد أتالانتا وثنائي الزمالك .. صفقات "شتوية" متوقعة في الدوري السعودي

الجميع يستعد بقوة في الوقت الحالي، من أجل الدخول بتركيز فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين من أجل ضم الصفقات الذي يضعها كل نادٍ عينه عليه لتدعيم فريقه.

ترميمات واحتياجات للأندية السعودية سيعمل مسؤولو الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على توفيرها للجهاز الفني من أجل استكمال المشوار بنجاح أو العودة للمسار الصحيح، وخلال التقرير التالي، إليكم أبرز الصفقات المرشحة للانضمام للدوري السعودي في ميركاتو الشتاء. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )

ظهير أيمن يُعوض الشهراني أمام القادسية

استقر رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على الدفع بالظهير الأيمن مدالله العليان في التشكيل الأساسي أمام القادسية تعويضًا لغياب ياسر الشهراني للإصابة.

الشهراني عانى أمس من آلام في عضلة الساق مما أبعده عن المران الجماعي، ولم ينضم لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجولة التاسعة من الدوري السعودي مساء اليوم.

المويجد يُعفي حارس مرمى الهلال من مسؤولية الخسارة أمام الفتح

أكد عادل المويجد أن عبد الله الجدعاني حارس مرمى الهلال لا يتحمل مسؤولية خروج الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام الفتح.

وأوضح مدرب الحراس المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الأخطاء جزء من كرة القدم، رافضًا تقييم مستوى الجدعاني من مباراتين فقط.

مضيفًا لصحيفة الرياضية السعودية "الجدعاني من الحراس الجيدين، وقدَّم مستوى مميزًا في العام الماضي مع الوحدة، لكن تظل الأخطاء جزءًا من لعبة كرة القدم. أخطأ في التمركز بعض الشيء في الهدف، وفتح الزاوية للمنافس الذي كان أذكى منه، وسدَّد في زاويته مع تأخره في ردة الفعل، أما الهدف الثاني فلا يتحمَّله لسوء وضعف التغطية الدفاعية".

أضاف "لجدعاني يحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم مع الهلال وفهم أسلوبه وطريقة لعبه. من الصعب علي تقييم عبد الله في مباراتين فقط، فهذا ظلمٌ، والحارس يحتاج إلى المزيد من المباريات حتى ينسجم مع الفريق".

هل تؤثر الغيابات على الهلال أمام القادسية؟ محمد الشيخ يُجيب

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ أن غيابات الهلال مؤثرة بالطبع أمام القادسية، لكنه شدد في نفس الوقت أن الفريق يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين ولا يجب أن يكون غياب أي لاعب مبررًا له للخسارة.

#الدوري_مع_وليد | محمد الشيخ: الهلال متعود على التدوير ولا يملك الحجة أن يبرر خسارة ثانية. #قناة_SBC pic.twitter.com/eKSz00CR5S — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 20, 2020

الهلال سيواجه القادسية مساء اليوم وسط غياب 6 لاعبين أبرزهم عبد الله المعيوف وسيباستيان جيوفينكو وعلي آل بليهي.

فيديو | محمد الشيخ: صراع اللقب انتهى لصالح الهلال، النصر أدمن الخسارة