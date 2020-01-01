أخبار الهلال اليوم | سباق لتجهيز الثنائي للكلاسيكو ولوشيسكو الأفضل في بلاده

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 23 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

سباق بالهلال لتجهيز الثنائي للكلاسيكو

يحاول الجهاز الطبي للهلال بذل قصارى جهده خلال الفترة الحالية من أجل تجهيز الثنائي ياسر الشهراني وعلي آل بليهي، للمباراة المقبلة أمام الاتحاد، بالجولة العاشرة من الدوري المحلي، المقرر إقامتها في 26 من الشهر الجاري.

الشهراني يعاني من إصابة في عضلة الساق، بينما أصيب بليهي في العضلة الخلفية.

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لوشيسكو يحصل على جائزة العام برومانيا

فاز الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، بجائزة أفضل مدرب ببلاده من خلال التصويت الذي أطلقته صحيفة "جازيتا" الرومانية.

وتساوى رازفان في الأصوات مع مواطنه كوزمين أولاريو؛ المدير الفني الأسبق للهلال والحالي لجيانجسو سونينج الصيني.

الاتحاد يعرفه جيدًا والهلال الأقل بين الكبار .. أكثر الفرق التي سجل السومة في مرماها

بعد ست سنوات للعقيد السوري عمر السومة في الدوري السعودي للمحترفين، حصل اليوم الثلاثاء، على لقب شخصي، يضاف إلى سجل إنجازاته بالمملكة، إذ أنه صار الهداف التاريخي للدوري برصيد 127 هدفًا، متخطيًا صاحب اللقب السابق ناصر الشمراني، الذي أحرز 126 هدفًا.

22 ناديًا لدغها السومة بأهدافه الرائعة، لكن من بينها الرباعي الكبير؛ النصر، الهلال، الاتحاد والشباب. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )