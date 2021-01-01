أخبار الهلال اليوم | خربين مرفوض بأي طريقة وعرض رسمي من الأهلي لمدافع الزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 6 يناير 2021

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 6 يناير 2021 الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خربين مرفوض بالهلال

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الهلال تسعى للتخلص من السوري عمر خربين؛ مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الزعيم لا تنوي تقديم أي عرض لتجديد عقد اللاعب رغم دخوله الفترة الحرة بيناير الجاري، إذ تدرس مخالصته ماليًا أو بيع المتبقي من عقده لأي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته، إذا تلقى عروضًا.

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وأصبح عطيف جاهزًا للمشاركة مع الزعيم في المباراة المقبلة أمام الباطن، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة، في الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

فيما يغيب المدافع محمد جحفلي عن المباراة نفسها، بعدما اكتفى بالأمس بأداء تدريبات بدنية ولياقية فقط، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

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