أخبار الهلال اليوم | تحذير للدوسري ولوشيسكو يشرح ما يحدث بالزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 10 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | تحذير إلى سالم الدوسري: احتفاليتك تسبب الوفاة

حذر الصحفي السعودي مساعد العصيمي، سالم الدوسري؛ مهاجم الهلال، من طريقة احتفاله بأهدافه، مطالبًا الاتحاد السعودي لكرة القدم لمنع مثل هذه الاحتفاليات. ( طالع التفاصيل )

سامي الجابر: فهد بن نافل سبب عودة الهلال وليس المدرب أو اللاعبين

طالب سامي الجابر؛ نجم الهلال السعودي ومدربه ورئيسه الأسبق، الجماهير بالهدوء في انتقادها للفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن فهد بن نافل؛ رئيس النادي، فعل ما عليه وأعاد للفريق الثقة من جديد. ( طالع التفاصيل )

لوشيسكو: ما يحدث في الهلال؟ .. انظروا إلى ليفربول

شبه الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، فريقه بليفربول الإنجليزي، بسبب الفترة التي يمر بها الزعيم خلال المباريات الماضية من إهدار نقاط والابتعاد عن قمة الترتيب. ( طالع التفاصيل )

المسحل يزور الفرج

حرص ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على زيارة سلمان الفرج؛ قائد الهلال، الذي أجرى عملية جراحية في العاصمة القطرية "الدوحة".

المسحل يتواجد حاليًا بقطر بدعوة من الاتحاد القطري لكرة القدم، لحضور مباريات كأس العالم للأندية 2020.

وكان الفرج قد أصيب خلال كأس السوبر السعودي في 30 من يناير الماضي، في كرة مشتركة مع البرازيلي بيتروس ماثيوس؛ لاعب النصر.

الفرج يغادر المستشفى

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودي أن سلمان الفرج؛ لاعب الهلال، سيغادر المستشفى اليوم الأربعاء، بعد اطمئنان طبيبه المعالج عليه، مشيرة إلى أن الأخير أخبره بالتواصل عن بعد دون الحاجة للاتقاء، نظرًا لنجاح العملية الجراحية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيقضي اليوم في غرفته بالفندق، على أن يعود للرياض غدًا الخميس.

جوميس وحمدالله.. من صاحب عدد الأهداف الأكثر في الدوري السعودي؟

في هذا التقرير نقارن بين عدد الأهداف التي أحرزها بافيتمبي جوميس مع الهلال، وعدد الأهداف التي أحرزها عبد الرزاق حمدالله مع النصر في الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

خاص | الاتحاد السعودي يستعد لقرار جديد بشأن اللاعبين الأجانب

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، حاليًا إمكانية إصدار قرار جديد بشأن اللاعبين الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )