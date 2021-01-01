أخبار الهلال اليوم | وعد كوري للجماهير .. ولوشيسكو يكشف أهدافه

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فييتو يكشف سبب عدم ظهوره بمستوى جيد مع الهلال

كشف الأرجنتيني لوسيانو فييتو، مهاجم فريق نادي الهلال، عن سبب تراجع مستواه رفقة فريقه خلال الفترة الماضية، خاصة منذ انضمامه لصفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فييتو انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة كلفت خزينة الزعيم 7 ملايين يورو. " اقرأ التفاصيل "

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منافس شرس وإضافة هجومية | من سيستفيد أكثر من ضم الحمدان .. الهلال أم النصر؟

ما هو مصير عبد الله الحمدان؟ هذا السؤال الذي يشغل الشارع السعودي خلال الساعات الماضية، في ظل رفضه عروض ناديه الشباب لتجديد تعاقده، واهتمام العديد من الأندية للحصول على توقيعه، أبرزها الهلال والنصر، وكل المؤشرات تشير إلى أنه في طريقه للرحيل عن صفوف ناديه، فمن سيستفاد بشكل أكبر في حال نجاحه في ضم الحمدان، الهلال أم النصر؟

الهلال والنصر عانا خلال الأسابيع الماضية من ظاهرة إهدار فرص التسجيل، مما يشير إلى أن الفريقان يعانيان على الجانب الهجومي، حيث الهلال عانى بسبب هبوط مستوى الفرنسي بافيتمبي جوميس، أما عن النصر فغياب المغربي عبد الرزاق حمد الله عن مستواه وأيضًا غيابه بسبب الإصابة أثر بشكل كبير على الجانب الهجومي. " اقرأ التفاصيل "

لوشيسكو: هدفنا التتويج بالدوري السعودي

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، على أن هدف فريقه هو التتويج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين هذا الموسم.

لوشيسكو قال خلال تصريحات عقب الفوز على التعاون: "نبحث عن التتويج بالدوري والألقاب الأخرى أيضًا، والهلال يعود لمستواه لأنه فريق كبير، ويجب نسيان المباريات الماضية التي تعثر فيها الفريق وتعادل".

مدافع الهلال يوجه رسالة إلى جماهير فريقه

أكد الكوري الجنوبي جانج هيون سو، مدافع نادي الهلال، على أن انتصار فريقه على التعاون جاء بسبب حضور روح الفريق التي كانت حاضرة في المباراة.

مدافع الهلال قدم وعدًا لجماهير الهلال، حيث أكد على أن الفريق سيظهر في كل مباراة بشكل أفضل وأن يقدم المستوى الذي تنتظره الجماهير منه.