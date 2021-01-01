أخبار الهلال اليوم | سجل مواجهات الأهلي في يناير، وجاهزية المعيوف والعليان

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 11 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

المعيوف والعليان جاهزان لمواجهة الأهلي

بات مؤكدًا تواجد عبد الله المعيوف ومدالله العليان خلال مواجهة الهلال والأهلي في الدوري السعودي يوم الجمعة القادم، ذلك بعدما ظهرا بمستوى ممتاز خلال مران الأمس.

اللاعبان انخرطا في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة، إذ غاب المعيوف تحديدًا ما يقارب الـ50 يومًا بسبب الإصابة.

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من جانب آخر، مازال جانج هيون سو وعلي البليهي يُواصلان العمل وفق برنامجهما التأهيلي الخاص، ولذا لم يُحسم بعد موقفهما من لعب مباراة الجمعة.

ماذا حدث في مواجهات الذهاب بين الهلال والأهلي خلال دوري المحترفين السعودي؟

لعب الهلال والأهلي 12 مباراة في مرحلة الذهاب خلال دوري المحترفين السعودي، وقد شهدت سيطرة واضحة للزعيم بـ7 انتصارات مقابل فوز واحد فقط للفريق الجداوي حدث في موسم 2015-2016، وحسم التعادل النتيجة في 4 مباريات.

ولم يقتصر التفوق الهلالي على سجل مواجهات الذهاب على تحقيق الانتصار فقط، بل كان بنتائج قوية وكبيرة، إذ فاز برباعية 3 مرات، وقد سجل 26 هدفًا وهو ما يُساوي ضعف أهداف الأهلي تمامًا.

سجل مواجهات الهلال والأهلي في دوري المحترفين خلال يناير

يستعد الهلال لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين مساء الجمعة القادمة، وستكون تلك المواجهة الرابعة بين الفريقين في يناير خلال دوري المحترفين.

وسبق أن تواجه الفريقان 3 مرات في يناير، انتهت الأولى لصالح الهلال 3-1، وفاز الأهلي في الثانية 1-0، أما الثالثة فقد حسمها الزعيم لصالحه بهدف نظيف.

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