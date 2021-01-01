أخبار الهلال اليوم | البليهي يقترب من العود .. والفيصلي يستعد للزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 22 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طلب خاص من هورفات قبل مواجهة الهلال بالسوبر السعودي

وجه المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لفريق نادي النصر طلبًا خاصًا، قبل مواجهة الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها نهاية شهر يناير الجاري.

النصر سيواجه الهلال على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 30 يناير الجاري، في مباراة كأس السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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الاتحاد الآسيوي يعلن تفاصيل قرعتي كأس الاتحاد ودوري الأبطال 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعتي بطولتي دوري أبطال آسيا، وأيضًا كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك لنسختي عام 2021، حيث ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، موعد إجراء القرعتين، حيث سيتم إقامتهما يوم 27 يناير الجاري، في كوالالمبور، عن طريق تقنية فيديو الاتصال. " اقرأ التفاصيل "

البليهي يقترب من العودة لصفوف الهلال

اقترب علي البليهي مدافع نادي الهلال، من العودة لتدعيم صفوف فريقه، قبل مواجهة الفيصلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

البليهي ينهي حاليًا برنامجه التأهليلي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية للفخذ.

الفيصلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال

عاد فريق نادي الفيصلي لتدريباته، استعدادًا لمواجهة الهلال، بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت التدريبات فرض عددًا من التمارين البدنية، قبل أن يقرر الجهاز الفني تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث اكتفى المشاركون في مباراة الشباب، بتمارين استرجاعية.