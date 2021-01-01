أخبار الهلال اليوم | أمل أخير لسلمان الفرج وهل يُسقى الزعيم من الكأس المُر؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 8 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

أمل أخير لسلمان الفرج

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن سلمان الفرج؛ لاعب الهلال، اتفق مع الجهاز الطبي لناديه على أخذ استشارة طبية نهائية من أحد الاستشاريين المتخصصين في قطر، لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى تدخل جراحي أم لا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيجري فحوصات طبية دقيقة صباح اليوم الإثنين، لتحديد نوع إصابته، وبعدها بـ48 ساعة سيتحدد موقفه.

اللاعب كان قد أصيب في مفصل القدم خلال كأس السوبر السعودي بأواخر يناير الماضي.

هل يُمنع الحمدان من المشاركة أمام العين؟

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن نادي الهلال تلقى الموافقة على مشاركة لاعبه الجديد عبد الله الحمدان، خلال المباراة المقبلة أمام العين في الجولة الـ16.

وكانت تحوم الشكوك حول موقف اللاعب، في ظل مشاركته مع فريقه السابق الشباب في مباراة هذه الجولة، لكن الاتحاد السعودي أكد أحقية الحمدان باللعب مع الزعيم في الجولة نفسها.

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