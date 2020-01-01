أخبار الهلال اليوم | "أخجل من انتقاد الزعيم"، وهل يعود إدواردو للسعودية؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 22 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خبراء التحكيم: مدالله العليان يستحق ركلة جزاء أمام القادسية

أجمع خبراء التحكيم في وسائل الإعلامي السعودية على وجود ركلة جزاء لصالح الهلال ضد القادسية لم تُحتسب لصالح المدافع مدالله العليان عند الدقيقة الـ42 من المباراة.

وأوضح الحكم السعودي لعمر مهنا عبر قناة السعودية الرياضية أن الحالة لم تكن احتكاكًا عاديًا بل دفع واضح من مدافع القادسية تجاه العليان، فيما أكد المصري أحمد كمال ريشة لصحيفة الرياضية السعودية أن الحكم أخطأ في عدم احتساب تلك اللقطة ركلة جزاء للزعيم.

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فيصل الجفن: أخجل من انتقاد الهلال

قال الناقد الرياضي فيصل الجفن أن الخسارة طبيعية في كرة القدم، مؤكدًا أنه لا يصح أبدًا انتقاد الهلال المتوج بالثلاثية لمجرد خسارة مباراة.

إذ قال للقناة الرياضية السعودية "أندهش من تقييم مستوى وأداء فريق من مباراة واحدة، الهلال أنهى الموسم الماضي متوجًا بثلاثة ألقاب، وخسارة مباراة أو اثنتين طبيعي في كرة القدم ولا يغير من الواقع شيئًا".

#الديوانية



فيصل الجفن :

أخجل أن أنتقد #الهلال ، والقياس على وضع الفريق ليس بخسارة مباراة أو انخفاض المستوى .. التقييم في تحقيق البطولات. pic.twitter.com/dTeqcs0keo — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 21, 2020

أضاف "رازفان لوشيسكو كان يعتمد مبدأ المداورة الموسم الماضي لوجود جدول مزدحم وضغط في المباريات، لكنه تخلى عن ذلك المبدأ هذا الموسم ويلعب بالتشكيل الأساسي، لكن لا يمكن أن تظهر الأصوات ضد الهلال لمجرد الخسارة، أخجل من انتقاد الهلال بعد موسمه الماضي الممتاز".

كارلوس إدواردو يرفض النصر بسبب الهلال

أوضحت صحيفة الشبابية السعودية أن كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي الإماراتي رفض 3 عروض من أندية الدوري السعودي للانتقال إلى أحدهم خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

نجم الهلال السابق لا يعيش أفضل أوقاته في الإمارات، ولذا طُرحت فكرة رحيله بالإعارة أو البيع، وقد قيل في الصحافة أن النصر فتح خط المفاوضات معه إلا أنه رفض تمامًا بسبب ارتباطه بناديه السابق الهلال.

وأوضحت الشبابية أن إدواردو يرفض العودة للعب في الدوري السعودي لأي نادٍ غير الهلال احترامًا لناديه السابق وجماهيره.

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