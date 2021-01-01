أخبار الهلال اليوم | واسطة لمشاركة الزعيم بدوري الأبطال والدوسري فخر الصناعة السعودية

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 24 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | "الهلال يشارك في دوري أبطال آسيا بالواسطة"

يرى الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل أن الهلال السعودي يتحمل مسؤولية انسحابه من النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أنه سيشارك في النسختين المقبلتين بالواسطة بعد جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم. ( طالع التفاصيل )

الفيصلي يكشف حقيقة اقتراب انتقال قاسم إلى الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد حول اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع محمد قاسم الظهير الأيسر لفريق نادي الفيصلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ( طالع التفاصيل )

سالم الدوسري .. فخر الصناعة السعودية و"جوكر" الهجوم في الهلال

لا مشكلة في غياب كاريلو أو جوميس أو جيوفينكو أو الوافد الجديد فييتو .. المشكلة الكبرى في غياب سالم الدوسري. هذا هو شعار جماهير الهلال هذا الموسم في الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

طاقم تحكيم كأس السوبر السعودي يصل إلى السعودية

وصل طاقم التحكيم الإيطالي، الذي سيقود مباراة الهلال والنصر بكأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل، إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لإقامة المباراة. ( طالع التفاصيل )

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