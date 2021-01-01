أخبار الهلال اليوم | هل موّل تركي آل الشيخ صفقة الحمدان؟ والبليهي في الانتظار

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 27 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تركي آل الشيخ عن دعمه للهلال: لا تحرموني تشجيعه

أوضح تركي آل الشيخ؛ وزير الرياضة السعودي السابق ووزير الترفيه الحالي ومالك نادي ألميريا الإسباني، حقيقة تقديمه الدعم المالي لنادي الهلال السعودي، لإبرام صفقات جديدة، مطالبًا الجماهير بعدم حرمانه من تشجيع الزعيم. ( طالع التفاصيل )

رازفان يغلق المران

قرر الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، إغلاق الحصص التدريبية للفريق خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لمواجهة النصر في كأس السوبر السعودي.

ويأتي قرار الروماني رغبةً في فرض حالة من التركيز على الفريق في ظل تراجع النتائج بالمباريات الأخيرة بالدوري.

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البليهي في الانتظار

ينتظر الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، تقرير الجهاز الطبي حول حالة المدافع علي البليهي، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة السوبر.

المدافع كان قد أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي حدد له بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا، وينتظر فقط الضوء الأخضر من طبيب الفريق.

قرعة دوري أبطال آسيا 2021 .. النصر يصطدم بالسد والهلال مع شباب الأهلي

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، قرعة دوري أبطال آسيا 2021، بمقره في العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، خلال حفل افتراضي، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. ( طالع التفاصيل )