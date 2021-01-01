أخبار الهلال اليوم | سبب غياب البريك، و"تلك أسئلة غريبة، لا أناقش مستواي في الإعلام"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 15 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

لماذا غاب محمد البريك عن مباراة الهلال أمام ضمك؟

أثار غياب محمد البريك عن مباراة الهلال أمام ضمك مساء أمس في الدوري السعودي دهشة الجميع، خاصة أنه جاهز صحيًا للعب.

المدرب السابق رازفان لوشيسكو أوضح خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية أن استبعاد البريك كان بهدف إراحته بعد خوضه العديد من المباريات دون إعداد بدني مناسب مما تسبب في إرهاقه.

وأضاف "البريك أحد اللاعبين الذين عانوا من اللعب كثيرًا دون إعدادهم بالشكل المناسب، وقد تأثر بذلك بدنيًا وفنيًا وذهنيًا، أعددنا له برنامجًا تأهيليًا خاصًا لإعادته إلى مستواه".

فييتو: لا أناقش مستواي في الإعلام، بل مع المسؤولين في الغرف المغلقة

رد لوسيانو فييتو جناح الهلال بقوة على مراسل القنوات الرياضية السعودية حين سأله عن تواضع مستواه الفني وأرقامه خلال مواجهة ضمك التي خسرها الفريق بهدف دون رد، إذ رفض الإجابة مؤكدًا أنه لا يهتم بالآراء من خارج الفريق.

مضيفًا "تلك ليست أسئلة لأجيب عنها، لا أهتم بالآراء من خارج الهلال، ومستواي أناقشه مع المسؤولين في الغرف المغلقة".

أتم "تلك أسئلة غريبة، ليس علي سوى الاجتهاد مثل جميع زملائي في الهلال للظهور بالمستوى المطلوب، لا أعاني من مشاكل في الانسجام مع الهلال والجميع في النادي يُساعدني".

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