أخبار الهلال اليوم | كواليس اجتماع لجنة الحكام .. والترنح بالدوري

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 7 يناير 2021

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 يناير 2021 الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. لاعب ميلان وإنتر السابق يرفض عرضًا من الهلال السعودي

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن اللاعب الأوروجوياني دييجو لاكسالت، لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي، رفض عرضًا من نادي الهلال السعودي.

وكان لاكسالت قد تمت إعارته من صفوف ميلان إلى نادي سيلتك الأسكتلندي، في أكتوبر 2020، ليتألق مع الفريق ويصبح واحدًا من العناصر الأساسية. " اقرأ التفاصيل "

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الكشف عن كواليس اجتماع الهلال مع لجنة الحكام السعودية

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، كواليس الاجتماع الذي تم انعقاده من قبل لجنة الحكام الاتحاد السعودي مع مسؤولين الهلال.

وكان الهلال قد قدم بعض الاعتراضات على بعض الحالات التحكيمية التي وقعت خلال المباريات الماضية في الدوري السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. الكشف عن خطة نادي الهلال خلال الانتقالات الشتوية

كشفت تقارير صحفية، عن خطة إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق، لاستكمال الموسم والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بعد مرور 12 جولة. " اقرأ التفاصيل "

الخصم الشرس وترنح الهلال .. ماذا ينتظرنا بالجولة 12 من الدوري السعودي؟

مع وصولنا إلى الجولة الثانية عشر، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اشتدت المنافسة بين جميع الفرق، بين الفرق التي تطمح للمنافسة على الصدارة، وغيرها التي تصارع التواجد في المراكز المتأخرة.

وتشهد الجولة مواجهات قوية كالعادة، حيث يواجه أبها نظيره الفيصلي، والوحدة أمام الفتح، والباطن أمام الهلال، والقادسية أمام الأهلي، والنصر أمام العين، والتعاون أمام الرائد، والشباب أمام الاتفاق، والاتحاد أمام ضمك. " اقرأ التفاصيل "