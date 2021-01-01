أخبار الهلال اليوم | صفقة مدوية .. وتمزق يبعد باهبري عن التحضير للنصر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 26 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رسميًا .. عبدالله الحمدان هلالي

أعلن نادي الهلال السعودي عن التعاقد مع عبدالله الحمدان لاعب الشباب، في صفقة قوية للغاية من بين أنياب إدارة الليوث.

وكان عبدالله الحمدان قد دخل الفترة الحرة في عقده مع الشباب منتصف الشهر الجاري، حيث حاولت إدارة خالد البلطان بشتى الطرق الحصول على توقيعه خلال الأيام الماضية. (طالع التفاصيل)

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قبل سوبر النصر والهلال بأيام .. تصرف غريب من مايكون

قام البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر السعودي، بتصرف غريب للغاية قبل أيام من خوض فريقه لمباراة كأس السوبر السعودي أمام الهلال.

الزعيم؛ بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستضيف العالمي؛ وصيف المسابقة نفسها، على ملعب الملك فهد الدولي، في 30 من يناير الجاري، في لقاء السوبر. (طالع التفاصيل)

مقصيات وصاروخيات وكعب "مارتينيز" .. أفضل أهداف الدور الأول من الدوري السعودي

120 مباراة، الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شهد إثارة كبيرة للغاية بين جميع الأندية من مفاجآت من أندية المؤخرة وصدمات لأندية المقدمة.

331 هدفًا شهدتها المباريات في الدور الأول بالبطولة، بواقع 2.7 هدفًا لكل مباراة، منها 55 ركلة جزاء، ستضعك الأهداف بكل تأكيد في حيرة كبيرة إذا بحث في الـ15 جولة عن الأفضل.

خلال التقرير التالي نرصد لكم أفضل 15 هدفًا في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. (طالع التفاصيل)

تمزق يبعد هتان باهبري عن مران الهلال

تعرض هتان باهبري لاعب الهلال لتمزق في العضلة الأمامية خلال الأيام الماضية، تسبب في غيابه عن المران التحضيري لمواجهة النصر.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر في كأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل.

اتهامات قاسية من البكيري لمدرب الهلال

وجه الإعلامي الرياضي محمد البكيري اتهامات قاسية للروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، إذ وجه له رسالة عقب التعادل مع الفيصلي مساء أمس اتهمه خلالها بالبحث عن الإقالة للظفر بالشرط الجزائي الكبير في عقده.

هل وصل #رازفان مدرب نادي #الهلال إلى مرحلة التشبع. بعد تحقيق ثلاثية بطولية فخمة. اعاد بها الزعيم للواجهة من اوسع أبوابها؟ وبات يطرق ذات باب الإقالة، الذي سبقه إليه #فيتوريا مدرب #النصر والظفر بالشرط الجزائي الدسم!!؟

نتيجة #السوبر_السعودي ستشكل ملامح مستقبل العلاقة بين الطرفين. pic.twitter.com/XapairObDd — محمد البكيري (@m_bukairy) January 26, 2021

البكيري كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "هل وصل رازفان مدرب نادي الهلال إلى مرحلة التشبع. بعد تحقيق ثلاثية بطولية فخمة. اعاد بها الزعيم للواجهة من اوسع أبوابها؟ وبات يطرق ذات باب الإقالة، الذي سبقه إليه فيتوريا مدرب النصر والظفر بالشرط الجزائي الدسم!!؟ نتيجة السوبر السعودي ستشكل ملامح مستقبل العلاقة بين الطرفين".

هدف الهلال السابق ينضم للفتح

أعلن نادي الفتح مساء أمس تعاقده مع البيروفي كريستيان كويفا لاعب ملاطية سبور التركي لمدة عام ونصف، والذي ارتبط بالانتقال للهلال خلال الأسابيع الأخيرة.

إذ قيل أن مواطنه أندريه كاريلو يلعب دورًا في إتمام تلك الصفقة لصالح الهلال.

الهلال يستعد للسوبر دون راحة

يبدأ الهلال مساء اليوم استعداداته لمواجهة النصر في كأس السوبر السعودي مساء السبت القادم دون حصول اللاعبين على الراحة المعتادة عقب مواجهة الفيصلي مساء أمس والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانًا جماعيًا اليوم بعد العودة من المجمعة، إذ سيؤدي اللاعبون الذين واجهوا الفيصلي أمس تدريبات استرجاعية فيما سيخوض البقية مرانًا اعتياديًا يتضمن تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

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