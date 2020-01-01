أخبار الهلال اليوم | "الزعيم نادرًا ما يخسر 3 مباريات متتالية"، و6 غيابات عن مواجهة القادسية

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 20 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

بعثة الهلال تصل الدمام وسط 6 غيابات

وصلت بعثة الهلال إلى الدمام مساء اليوم الأحد لمواجهة القادسية في تاسع جولات الدوري السعودي غدًا الإثنين.

وفيما شهدت قائمة الفريق عودة حبيب الوطيان بعد تعافيه من الإصابة وانتهاء برنامجه التأهيلي، يغيب عن الفريق 6 لاعبين للإصابة هم ياسر الشهراني وعبد الله المعيوف وهتان باهبري وسيباستيان جيوفينكو ومتعب المفرج وعلي آل بليهي.

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مدرب القادسية: الهلال نادرًا ما يخسر 3 مباريات متتالية

أكد التونسي يوسف المناعي المدير الفني للقادسية صعوبة مواجهة الهلال في الجولة القادمة من الدوري السعودي، مشددًا على أن خسارة الزعيم مباراتي الوحدة والفتح في الدوري والكأس على التوالي الأسبوع الماضي يزيد من صعوبة المواجهة.

إذ قال في المؤتمر الصحفي "اللاعبون متحفزون جدًا للعب ضد منافس قوي مثل الهلال، هي مواجهة خاصة بالطبع، نحاول التعامل مع المباراة على أنها مباراة دوري لا تتخطى الثلاث نقاط، الهلال سيظهر بوجه مغاير بالتأكيد لأنه نادرًا ما يخسر في 3 مباريات متتالية".

أضاف عن ضغط المباريات "الجدول المزدحم يؤثر على جميع الأندية، اللعب كل 4 أيام صعب جدًا ويؤثر على الجميع بدنيًا وفنيًا وذهنيًا ويُفقد اللاعبين الرغبة في اللعب، هاجسنا أن نحافظ على الروح الانتصارية للفريق".

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تغييرات في التشكيل أمام القادسية

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، سيجري بعض التغييرات في تشكيل فريقه خلال المباراة المقبلة أمام القادسية بالدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حارس المرمى العائد من الإصابة حبيب الوطيان، سيعود أساسيًا، بجانب عودة الثلاثي محمد البريك وسالم الدوسري وبافيتمبي جوميس.

هزيمة الهلال تستحق المكافأة الأعلى

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة نادي القادسية رصد مكافأة مالية هي الأعلى للاعبي الفريق، حال الفوز أمام الهلال، في المباراة التي ستقام غدًا الإثنين بالجولة التاسعة من الدوري المحلي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي تحفظت عن الكشف عن قيمة المكافأة إلا أنها أشارت إلى أنها ليس متعلقة بالفوز فقط على الزعيم، إنما مرتبطة بآلية المكافآت التصاعدية بحسب اللائحة، إذ حققوا الفوز في المباراتين السابقتين. " اقرأ التفاصيل "

موعد السوبر السعودي

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد يوم 30 من يناير المقبل موعدًا لكأس السوبر المحلي بين الهلال؛ بطل الدوري والكأس، والنصر؛ وصيف الدوري، على ملعب الملك فهد الدولي.

المنتشري: تعاقد الهلال مع هذا اللاعب خطأ

انتقد حمد المنتشري؛ نجم الاتحاد السابق، تعاقد الهلال مع لوسيانو فييتو، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، موضحًا أنه لم يصنع أي شيء مع أيٍ من الفرق التي لعب لها.

وقال المنتشري، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "من يوم التعاقد مع فييتو وأنا غير مقتنعًا به، صحيح لعب في فالنسيا ولشبونة وأتلتيكو مدريد، لكنه لم يقدم الكثير، وأرى أن لعبه على حساب الدوسري وكاريلو صعب، قدومه خطأ".

نجم القادسية يواصل الغياب أمام الهلال

تأكد استمرار غياب إسبريا؛ نجم القادسية، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الهلال، المقرر إقامتها بالغد.

وكان اللاعب قد غاب عن المباراة الماضية لفريقه أمام الشباب، في دور الـ16 بكأس الملك.