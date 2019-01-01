بعد تأهله للنهائي - تعديل موعد مواجهتي الهلال أمام العدالة والحزم

ثلاث مباريات تم تعديلها في الجولتين 11 و13

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل بعض مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم وصل للنهائي بعدما تلقى الهزيمة أمام السد القطري برباعية مقابل هدفين، لكن صبت نتيجة الذهاب في صالحه، حيث كان فائزًا برباعية مقابل هدف وحيد، ليصعد بفوزه بسداسية مقابل خمسة أهداف في مجموع المباراتين.

وشملت التعديلات مواجهة الهلال أمام العدالة، ضمن الجولة العاشرة لتقام في العاشر من ديسمبر المقبل في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً، على استاد جامعة الملك سعود.

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وتقرر أيضًا إقامة لقاء الهلال والحزم ضمن الجولة 13، في 15 من ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة و55 دقيقة، على استاد الحزم.

وآخر المباريات التي تم تعديلها كان مواجهة الرائد والعدالة ضمن الجولة 13 في 14 من ديسمبر، في تمام الساعة الثالثة و15 دقيقة عصرًا.

يذكر أن الهلال من المقرر أن يلاقي أوراوا ريدز الياباني في النهائي الآسيوي، بعدما فاز الفريق الياباني أمام جوانجزو الصيني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المنتظر أن يقام النهائي في 9 نوفمبر المقبل على استاد جامعة الملك سعود، على أن يقام الإياب في 22 من الشهر نفسه.