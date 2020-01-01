الهلال يخسر مدافعه خلال مواجهة التعاون

الزعيم يتوجه للقصيم لملاقاة السكري

اختتم الهلال السعودي بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة التعاون، المقرر إقامتها غدًا الخميس.

الزعيم يحل ضيفًا على سكري القصيم في تمام الساعة السادسة و40 دقيقة من مساء الغد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد مران الليلة غياب المدافع عبد الله الحافظ، إذ توجه للعيادة بمقر النادي، إثر شعوره بآلام في العضلة الخلفية، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة السكري.

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وركز لوشيسكو في المران على الجوانب الفنية والتكتيكية، بجانب مناورة على جزء من الملعب في آخر التدريب، وسط متابعة من رئيس النادي فهد بن نافل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأزرق الرياض متوجهة إلى القصيم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الليلة.

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي السكري في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بفوز الأزرق بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود.