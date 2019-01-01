نواف بن سعد يدعم الهلال قبل مواجهة التعاون

رئيس الزعيم السابق يدرك أهمية المرحلة المهمة التي يمر بها الفريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص الأمير نواف بن سعد؛ رئيس نادي الهلال السعودي السابق وعضو الشرف الحالي، على حضور مران الزعيم اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة التعاون.

الزعيم يلاقي السكري غدًا الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود، في تمام الساعة السادسة والربع، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

حضور بن سعد يأتي لمؤازرة اللاعبين وحثهم على تخطي السكري، لتكون دافعًا معنويًا كبيرًا لهم قبل مواجهة السد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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وشهد مران الأزرق كذلك حضور فهد بن نافل؛ الرئيس الحالي للنادي، والأمير نواف بن محمد؛ عضو الشرف.

وواصل الثنائي سلمان الفرج وأندريه كاريلو برنامجهما العلاجي والتأهيلي، على هامش المران، بينما شارك محمد الشلهوب من المران الجماعي.

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد عشر نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، بينما يأتي التعاون في المركز العاشر بأربع نقاط من مباراتين فقط.

ويواجه بعدها الهلال فريق السد القطري في الأول من أكتوبر المقبل بذهاب نصف النهائي الآسيوي، على أن يُقام الإياب في 22 من الشهر نفسه.